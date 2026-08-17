قصف إسرائيلي وإصابات بين النازحين في غزة

تتواصل الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مع تسجيل إصابات بين النازحين واستهداف مناطق سكنية وخيام، بالتزامن مع تصعيد جوي ومدفعي في شمال القطاع وجنوبه.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ312 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، عبر القصف وإطلاق النار واستهداف مناطق تؤوي النازحين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم، بينهم طفل.

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وقال الدفاع المدني إن طفلا أصيب جراء إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية النار على خيام النازحين في منطقة بئر 19 بمواصي خانيونس جنوبي القطاع، فيما أفادت خدمات الإسعاف والطوارئ بإصابة عدد من النازحين جراء قصف مدفعي استهدف مناطق خارج سيطرة الجيش الإسرائيلي في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي المنطقة ذاتها، سقطت قذيفة مدفعية إسرائيلية على منزل قرب مفترق السنافور، ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين وأطلقت النار شرقي مدينة غزة، فيما حلقت في أجواء جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الجنوبية من مدينة خانيونس.

وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تصعيد متواصل في مناطق متفرقة من القطاع، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، بما يزيد المخاطر التي تهدد حياة المدنيين والنازحين.

ويأتي ذلك رغم اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، الذي وُقّع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأميركية، وكذلك إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 31 تموز/يوليو 2026 التوصل إلى "اتفاق جديد" للبدء بالمرحلة الثانية من "خارطة الطريق".