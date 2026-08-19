7 شهداء و23 مصابًا خلال 24 ساعة واستمرار الخروقات الإسرائيلية في غزة

تتواصل الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة رغم المساعي السياسية الرامية إلى تثبيت التهدئة والانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق، ما يبقي الوضع الميداني هشًا ويزيد معاناة المدنيين والنازحين.

تواصل القوات الإسرائيلية، لليوم الـ314 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف وإطلاق النار ونسف المنازل واستهداف مناطق تؤوي نازحين، في وقت تتواصل فيه الجهود السياسية لدفع المرحلة الثانية من الاتفاق.

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وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 7 شهداء و23 مصابًا، لترتفع الحصيلة منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 1,273 شهيدًا و4,223 مصابًا، إضافة إلى انتشال جثامين 813 شهيدًا، فيما بلغت الحصيلة التراكمية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 نحو 73,407 شهداء و174,335 مصابًا.

وشهد القطاع، الأربعاء، سلسلة من الهجمات الإسرائيلية شملت قصفًا مدفعيًا وبحريًا وإطلاق نار في غزة ودير البلح وخانيونس، فيما توفي مصعب ماضي متأثرًا بجراحه جراء قصف ميناء غزة مساء الثلاثاء، لترتفع حصيلة الهجوم إلى 7 شهداء و14 مصابًا.

وتتزامن هذه الخروقات مع المحادثات التي تستضيفها القاهرة بمشاركة الوسطاء وفصائل المقاومة و"مجلس السلام"، في محاولة لدفع مسار التهدئة واستكمال مراحل الاتفاق، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 تموز/ يوليو الماضي، التوصل إلى "اتفاق جديد" للبدء بالمرحلة الثانية من "خارطة الطريق" التي وضعها "مجلس السلام".

وكان اتفاق وقف الحرب قد وُقع في شرم الشيخ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، برعاية ووساطة عربية وأميركية، إلا أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يبقي وقف إطلاق النار هشًا ويعرقل تنفيذ بقية بنوده.

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