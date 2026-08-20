الوسطاء يدينون الهجمات الإسرائيلية على غزة ويطالبون بالضغط لضمان وقف النار

حذرت قطر ومصر وتركيا من أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة تقوّض الجهود لتنفيذ خريطة الطريق الخاصة بوقف إطلاق النار، وطالبت "مجلس السلام" وواشنطن بممارسة ضغط فعّال لضمان التزام إسرائيل بالاتفاق.

تشييع جثامين فلسطينيين انتُشلت من تحت الأنقاض في مدينة غزة، اليوم (Getty Images)

أدانت قطر ومصر وتركيا، بصفتها الدول الوسيطة، الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، محذرة من أنها تقوّض الجهود الجارية لتنفيذ خريطة الطريق الخاصة بوقف إطلاق النار، ودعت المجتمع الدولي و"مجلس السلام" برئاسة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى ممارسة ضغط فعّال على إسرائيل لضمان التزامها بالاتفاق.

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وجاء ذلك في بيان مشترك صدر، الخميس، عن الدول الثلاث، بعد ساعات من مطالبة القاهرة والدوحة الولايات المتحدة بالتدخل والضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية وسقوط ضحايا مدنيين في القطاع.

وقالت قطر ومصر وتركيا إنها "تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال"، معربة عن "قلقها العميق إزاء الانتهاكات المستمرة".

وحذرت الدول الوسيطة من أن "تصعيد الهجمات الإسرائيلية يُقوّض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة"، مشيرة إلى الجهود المكثفة المبذولة لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، بما يشمل الاجتماع بين "مجلس السلام" والمسؤولين الإسرائيليين والخطوات الجارية في مسار المفاوضات.

وشدد البيان على "ضرورة التزام إسرائيل التام بجميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تُضعف وقف إطلاق النار أو تُؤدي إلى تصعيد التوترات".

وفي ضوء ما وصفته الدول الثلاث بـ"العواقب المدمرة للعدوان الإسرائيلي المستمر في المنطقة"، جددت دعوتها إلى المجتمع الدولي و"مجلس السلام" بقيادة ترامب لـ"اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال لوقف إطلاق النار وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803، وممارسة ضغط فعّال لمنع أي تصعيد إضافي".

وفي وقت سابق الخميس، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي في مدينة العلمين المصرية، ضرورة أن تمارس واشنطن ضغوطًا على إسرائيل لضمان تنفيذ الاتفاق.

وقال عبد العاطي: "نؤكد أهمية الدور الأميركي لضمان تنفيذ إسرائيل التزاماتها باتفاق وقف إطلاق النار، ونعول على التدخل المباشر من الرئيس ترامب في هذا الأمر".

بدوره، قال محمد بن عبد الرحمن إن الدوحة تعوّل على قيام الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها، واتهم تل أبيب بمواصلة خروقات وقف إطلاق النار.

وكان "مجلس السلام"، برئاسة ترامب، قد أعلن في 31 تموز/ يوليو الماضي التوصل إلى خريطة طريق لتنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أعلنت حركة حماس لاحقًا موافقتها عليها ودعت إلى إلزام إسرائيل بتنفيذها.

وتشمل الخريطة انتقال إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة بإشراف دولي، وانتشار قوة استقرار دولية، ونزع سلاح حماس ووضعه تحت مسؤولية اللجنة، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي مرحلي وبدء عملية إعادة الإعمار.

في المقابل، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رفضه تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي قبل نزع سلاح حماس، مشترطًا استكمال عملية نزع السلاح قبل أي إعادة انتشار إضافية للجيش الإسرائيلي.

ويأتي بيان الدول الوسيطة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على القطاع رغم وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إذ ارتفعت حصيلة الضحايا منذ بدء الاتفاق إلى 1,283 شهيدًا و4,248 مصابًا، بالتوازي مع استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات والمواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء إلى القطاع.