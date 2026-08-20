73,417 شهيدا و174,360 مصابا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

يأتي ذلك وسط تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من التفاهمات، في ظل ربط إسرائيل أي انسحاب أو بدء لإعادة الإعمار بنزع سلاح حركة حماس.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، وصول 10 شهداء و25 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

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وأشارت الوزارة إلى بقاء عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط صعوبات تواجهها طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إليهم.

ووفق التقرير، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1,283 شهيدا و4,248 مصابا، إضافة إلى انتشال 813 جثمانا، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 نحو 73,417 شهيدا و174,360 مصابا.

شهدت غزة، الخميس، سلسلة انتهاكات جديدة للهدنة، شملت قصفا مدفعيا وإطلاق نار في شمال القطاع ووسطه وجنوبه، بالتزامن مع مؤشرات على استمرار الموقف الإسرائيلي الرافض للانتقال إلى مراحل جديدة من الاتفاق قبل نزع سلاح حركة حماس.

وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لليوم الـ315 للتهدئة في قطاع غزة مع تصاعد القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة، بالتزامن مع تشديد القيود على حركة الصيادين واستمرار العمليات العسكرية.

وفي أحدث الانتهاكات، اعتقلت البحرية الإسرائيلية أربعة صيادين فلسطينيين قبالة ساحل مدينة غزة، بحسب مصادر محلية، فيما تعرضت مناطق عدة لقصف وإطلاق نار إسرائيليين.

ففي جنوب القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، بعد تعرضها لإطلاق نار خلال ساعات الفجر، كما أطلقت الدبابات النار بشكل مكثف باتجاه المناطق الشرقية، بالتزامن مع قصف مدفعي طال المناطق الجنوبية الغربية من المدينة.

وفي مدينة غزة، استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية، بينما أطلقت الآليات العسكرية النار باتجاه المناطق ذاتها، كما طال القصف المدفعي المناطق الشمالية من القطاع، إضافة إلى شمال مخيم البريج وسط القطاع.

وشهدت مناطق أخرى عمليات قصف بحري ومدفعي وإطلاق نار، إلى جانب نسف منازل في دير البلح وقصف جوي استهدف مدينة غزة، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وتأتي هذه التطورات رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى "اتفاق جديد" يمهد للانتقال إلى المرحلة الثانية من خارطة الطريق الخاصة بوقف الحرب في القطاع.