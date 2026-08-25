أكثر من 21,500 طفل شهيد منذ بدء الحرب على غزة

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع إسرائيل بمواصلة الانتهاكات رغم وقف إطلاق النار، مطالباً الوسطاء والمجتمع الدولي بتحرك عاجل لحماية المدنيين ووقف الخروقات.

وثق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استشهاد أكثر من 21,500 طفل منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى جانب إصابة عشرات الآلاف بجروح متفاوتة، فيما لا يزال مصير آلاف الأطفال مجهولا، بينهم من يعتقد أنهم تحت أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الإسرائيلية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي بيان صحافي، أدان المكتب الإعلامي الحكومي استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في القطاع، مؤكدا أن الأطفال والمنازل المأهولة لا يزالون عرضة للاستهداف، بالتزامن مع استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المكتب إن حصيلة الأطفال الشهداء تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، محملاً إسرائيل والمجتمع الدولي، الذي وصفه بالصامت، المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عن استمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وبحسب البيان، طال الاستهداف الإسرائيلي 1,244 مسجدا من أصل 1,275 مسجدا في قطاع غزة، بينها 1,077 مسجدا دمرت بشكل كامل، في وقت امتدت فيه الأضرار إلى المنشآت المدنية ودور العبادة، إلى جانب المنازل والمرافق الحيوية.

وجدد المكتب إدانته لاستمرار استهداف المدنيين والمنازل المأهولة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مطالباً الوسطاء باتخاذ خطوات عملية والضغط على إسرائيل لوقف الخروقات والالتزام الكامل ببنود الاتفاق.

كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال، ووقف استهداف المنشآت المدنية ودور العبادة، وإنهاء الحرب وما وصفها بـ"جريمة الإبادة الجماعية" في القطاع.

حذرت الأمم المتحدة مجددا من استمرار سقوط المدنيين الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الأطفال في غزة يواجهون أزمة متفاقمة من سوء التغذية، رغم استمرار إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية.

الأمم المتحدة: 12.2% من أطفال غزة دون الخامسة يعانون سوء التغذية المزمن

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن الغارات الإسرائيلية على غزة والاعتداءات في الضفة الغربية تتواصل بشكل متقطع، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين، بينهم أطفال.

وشدد دوجاريك على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية والمنشآت الإنسانية، وعدم استهدافها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجوع لا يزال حاضراً بصورة واسعة في قطاع غزة.

ونقل عن دراسة حديثة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن الأسر في القطاع تعاني من سوء التغذية المزمن وأمراض الطفولة.

وأظهرت بيانات ميدانية جُمعت خلال أيار/مايو وحزيران/يونيو أن 12.2% من الأطفال دون الخامسة يعانون من سوء التغذية المزمن، فيما لم يتمكن سوى 22.4% من الأطفال بين 6 و23 شهرا من الحصول على مستوى تغذية مقبول.

وفي رده على سؤال بشأن انزعاج إسرائيل من إطلاق الأطفال الطائرات الورقية في غزة، قال دوجاريك إن المطلوب هو تقليص الوجود العسكري الإسرائيلي في القطاع، وتمكين الفلسطينيين من توسيع المناطق التي يستطيعون العيش فيها.

وتواصل القوات الإسرائيلية، وفق المكتب، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية، وسط استمرار سقوط الضحايا والأضرار في مختلف أنحاء قطاع غزة.