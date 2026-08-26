"أريد اللعب فقط": أطفال غزة يفقدون متنفّسهم البسيط بعد تهديدات الاحتلال بشأن إطلاق الطائرات الورقية

انتُزعت الطائرات الورقية من أطفال غزة كآخر متنفّس ووسيلة فرح بسيطة، إثر منع الأهالي واللجان الشعبية لهم خوفاً من التهديدات الإسرائيلية بتكثيف القصف. ويواجه الأطفال حسرة حرمانهم من مجرد لعبة خيط وورق وسط ظروف النزوح والحصار.

لا لعب بعد الآن بالطائرات الورقية؛ حتى هذا المتنفس البسيط انتُزع من الطفل أحمد حمدونة (10 أعوام)، مثله مثل الكثير من الأطفال في قطاع غزة، الذين شوّهت سنوات الحرب ومرارة النزوح طفولتهم، بينما تلاحقهم التهديدات الإسرائيلية بالقضاء على الطائرات الورقية.

يقول الطفل الذي نزح إلى مدينة دير البلح وسط القطاع، إن والده منعه من اللعب بطائرته الورقية، بعدما هددت إسرائيل بأنها ستكثف عملياتها هناك، إذا واصلت الطائرات الورقية السقوط في "غلاف غزة".

ويضيف: "أوقفني والدي عن تحليق طائراتي الورقية بسبب تهديدات الاحتلال، أشعر بحزن شديد، أمضيت وقتا طويلا في جمع العصي والنايلون، فقط ليمنعنا الاحتلال من اللعب بها".

"عشان نتنياهو يرضى... عشان كاتس يرضى"



طفل من غزة يحطّم طائراته الورقية بيديه، باكيا، بسبب تهديدات الاحتلال بتصعيد العدوان على قطاع غزة، ما حرم الأطفال متنفّسهم البسيط.



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ويتساءل حمدونة: "ماذا يريدون منا؟ نحن مجرد أطفال صغار؛ لقد دمروا منزلنا وحيّنا بأكمله، فماذا يريدون منا أكثر من ذلك؟".

ويقرّ الطفل أنه بات يخشي اللعبة، لكنه يتساءل: "لماذا يخاف الجيش الإسرائيلي من الطائرات الورقية وهي مجرد ورق وخيط، لا أريد أذية أحد. أريد فقط أن ألعب مثل الأطفال في كل مكان آخر".

وقالت حركة حماس في بيان، الثلاثاء، إنّ "اللجان الشعبية في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء تعمل على محاولة منع الأطفال من استعمال الطائرات الورقية في اللعب، خوفا من استهداف الاحتلال لهم".

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وهددت إسرائيل بأنها ستكثف عملياتها في القطاع إذا أطلقت طائرات ورقية أو طائرات مسيّرة أو بالونات.

"إحساس بالحرية"

وجاء هذا التهديد بعد العثور، بحسب تقارير، على مجموعة من الطائرات الورقية عبر حدود قطاع غزة، جنوبي إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بالعثور على أربع طائرات ورقية في تجمعات سكنية في "غلاف غزة"، السبت، بينما أعلن جيش الاحتلال إسقاط طائرة ورقية أخرى الأحد، ليرتفع بذلك عدد الطائرات التي تم العثور عليها خلال الأيام الأخيرة إلى نحو عشر.

وبحسب التقارير، يزعم الجيش الإسرائيلي أن حماس كانت وراء عمليات إطلاق الطائرات التي لم تكن تحمل متفجرات، ويرى أن الحركة ربما كانت تختبر طريقة رد إسرائيل.

لكن بالنسبة إلى أطفال غزة، كان صنع الطائرات الورقية وسيلة بسيطة للشعور ببعض الفرح، وسط أنقاض الحرب.

ويقول الطفل يامن المبيض (11 عاما) إن "الطائرة الورقية هي الشيء الوحيد الذي نستطيع صنعه بأيدينا ويجعلنا سعداء عندما نطير بها في السماء".

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ويشير إلى أن حتى أزيز الطائرات المسيّرة الإسرائيلية التي تُستخدم للمراقبة، لم يمنعه من تحليق طائراته الورقية، مؤكدا أنّها "الشيء الوحيد الذي يجعلنا نشعر بأننا، نحن الأطفال، لا نزال على قيد الحياة، ويمنحنا إحساسا بالحرية".

"قتل الفرح"

لكن بالنسبة إلى الأهالي، باتت اللعبة تنطوي على مجازفة بالأرواح.

ويقول أكرم أبو شرخ (30 عاما) الذي نزح من شمال غزة إلى مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة: "منعت أطفالي من لمس الخيط أو صنع طائرة ورقية خلال الأسبوعين الماضيين".

ويضيف: "لا يمكنني فعل شيء، لقد بدأ الاحتلال يعتبر الطائرة الورقية سببا كافيا لتهديد منطقة سكنية بأكملها بالإخلاء، أو قصفها بصاروخ".

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ويشير إلى أنّ "هؤلاء أطفال لا يفهمون الحسابات العسكرية. هم يرونها مجرد لعبة وطريقة لتفريغ طاقتهم. أما أنا فأرى الموت في لمس الخيط وتحليق الطائرة الورقية".

ويوضح "كان أطفالي غاضبين جدا مني، ويشتكون أن ليس لديهم شيء آخر للعب، أشعر بحزنهم، لكن حياتهم أهم من أي لعبة".

أما أم معاذ حويلة (34 عاما) وهي نازحة من مخيم جباليا شمالي القطاع إلى مدينة خانيونس جنوبا، فتقول "عندما يأخذ أطفالي طائراتهم الورقية ويخرجون، يبدأ قلبي بالخفقان من شدة خوفي عليهم، لكن في الوقت نفسه، لا أستطيع منع أطفال يختنقون من الحصار والحروب والخيمة والحر".

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وحذّر "مجلس السلام" بقيادة الولايات المتحدة والذي يشرف على تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، الثلاثاء، حركة حماس من إطلاق الطائرات الورقية، بعدما هددت إسرائيل بشن ضربات انتقامية، متبنيا بذلك الرواية الإسرائيلية.

وردا على ذلك، قال عضو المكتب السياسي في الحركة، باسم نعيم، في بيان صحافي: "هل يعقل أن محاولات إرضاء مجرم الحرب (رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو تصل بهم لتوصيف أنشطة الأطفال البريئة كأنشطة مسلحة، في وقت يمارس نتنياهو القتل والتدمير يوميا رغم الاتفاق".

من جانبها، ترى حويلة أن "الاحتلال يريد أن يقتل الفرح في قلوبهم، هم لا يطلبون الكثير، فقط أن يعيشوا طفولتهم، ولو بقطعة خيط وورقة".