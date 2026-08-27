قصف ونسف منازل وغارات تستهدف خيام النازحين بغزة

يتواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة رغم سريان وقف إطلاق النار، مع تجدد القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة، ما يبقي الهدنة أمام اختبارات متواصلة ويزيد المخاوف بشأن استقرارها واستكمال مراحلها.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ322، منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية.

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وشهد القطاع، الخميس، سلسلة انتهاكات جديدة تخللها قصف مدفعي وإطلاق نار من الطائرات المروحية والزوارق الحربية، إلى جانب نسف منازل، فيما تركزت الهجمات على مناطق تؤوي نازحين ومراكز إيواء.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع، كما استهدفت محيط شارع 2 وسط بلدة القرارة شمال شرقي خانيونس جنوبي غزة.

وفي شمال القطاع، أطلقت مروحيات إسرائيلية النار باتجاه مناطق عدة، بينما استهدف إطلاق نار جوي المناطق الشرقية من مدينة غزة، إضافة إلى مواقع شرقي المحافظة الوسطى وشرقي خانيونس.

كما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف طال حيي الشجاعية والتفاح شرقي المدينة.

وتأتي هذه الخروقات رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 يوليو/تموز الماضي، التوصل إلى "اتفاق جديد" يمهد للبدء بالمرحلة الثانية من "خارطة الطريق"، وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في القطاع.