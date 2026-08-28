ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال شمال شرق خان يونس

أفاد مصدر طبي بمستشفى ناصر بوصول جثامين 3 فلسطينيين من عائلة واحدة إثر قصف إسرائيلي تجمعا لمدنيين قرب مفترق المطاحن في بلدة القرارة.

استشهد ثلاثة مواطنين، اليوم الجمعة، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى ناصر بوصول جثامين 3 فلسطينيين من عائلة واحدة إثر قصف إسرائيلي تجمعا لمدنيين قرب مفترق المطاحن في بلدة القرارة.

وقال شهود عيان ومصادر محلية للأناضول إن الشهداء شقيقان وابن عمهما من عائلة عابدين.

وأضافوا أن مسيرة إسرائيلية استهدفتهم أثناء وجودهم أمام منزلهم في البلدة، ما أدى إلى استشهادهم.

وفي وسط القطاع، أصيب فلسطيني بجروح متوسطة، بنيران آليات إسرائيلية شرقي مدينة دير البلح، وفق مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى.

وبالتزامن، أطلقت آليات إسرائيلية النار بكثافة جنوبي خان يونس، كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحل المدينة، دون الإبلاغ عن إصابات.

وتأتي الهجمات الإسرائيلية رغم دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وقف الضربات على قطاع غزة.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية في 17 آب/ أغسطس الجاري، إن إسرائيل "لا ينبغي أن تنفذ ضربات في غزة".

وأشار إلى موافقة حركة "حماس" على التخلي عن سلاحها بموجب خطته الرامية إلى وقف الحرب في القطاع.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، قتلت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق 1303 فلسطينيين وأصابت 4336 آخرين، فيما انتشلت الطواقم مئات الجثامين من تحت الأنقاض.

وحتى الأربعاء، بلغت حصيلة الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نحو 73 ألفا و438، إضافة إلى 174 ألفا و447 مصابا، وفق وزارة الصحة بالقطاع.