5 شهداء و14 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على غزة رغم التفاهمات المعلنة بشأن تثبيت التهدئة، في مشهد يعكس هشاشة وقف إطلاق النار، بينما تتوزع الاستهدافات على مناطق شمال القطاع ووسطه وجنوبه، ما يبقي السكان تحت خطر التصعيد المتجدد.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، وصول 5 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 4 شهداء جدد وشهيد متأثر بجراحه، إضافة إلى 14 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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وبحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1,318 شهيدا، فيما بلغت الإصابات 4,375، إضافة إلى 815 حالة انتشال.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73,454 شهيدا و174,486 مصابا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ325 على التوالي، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة، عبر سلسلة من القصف وإطلاق النار وعمليات نسف المنازل والمنشآت، بالتزامن مع استمرار الحصار العسكري المفروض على القطاع.

وشهد قطاع غزة، الأحد، اعتداءات إسرائيلية متفرقة طالت مناطق واسعة، إذ أطلقت الدبابات الإسرائيلية عدة قذائف في محيط مزارع الحبش، جنوب شارع الطينة جنوبي مدينة خانيونس، فيما تعرضت المناطق الشرقية لمدينة غزة لإطلاق نار من الطيران الحربي، بالتزامن مع إطلاق نار من رافعات عسكرية متمركزة شرق حي التفاح.

كما استهدفت الآليات العسكرية الإسرائيلية المناطق الجنوبية من خانيونس بإطلاق نار مكثف، بينما نفذت قوات الجيش الإسرائيلي عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية فلسطينية في المناطق الشمالية من القطاع.

وفي شمال غزة، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمخيم جباليا للاجئين، فيما طال قصف مماثل شمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع. كذلك أطلق الطيران الحربي الإسرائيلي نيرانا مكثفة جنوب شرق خانيونس.

وفي وسط القطاع، استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمخيم المغازي، بينما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار باتجاه المناطق الشرقية لمخيم البريج.

وتأتي هذه الاعتداءات رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق" الخاصة بقطاع غزة، وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية للتهدئة.