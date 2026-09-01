شهداء ومصابون واعتقالات وتوغل وتفجيرات في غزة

تتواصل الخروقات الإسرائيلية للهدنة في غزة بوتيرة يومية، مع توسع نطاق العمليات البرية وإطلاق النار والقصف في عدة مناطق، فيما تزيد هذه التطورات من معاناة السكان وتضع اتفاق وقف إطلاق النار أمام اختبار متواصل.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي خروقاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع دخول الحرب المستمرة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 عامها الثالث، رغم الهدنة التي أبرمت بوساطة عربية وأميركية في شرم الشيخ في أكتوبر 2025.

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ومنذ فجر الثلاثاء، سجلت 17 خرقا للهدنة، شملت إطلاق النار والقصف المدفعي ونسف منازل، إلى جانب التوغل البري وإلقاء قنابل من طائرات مسيرة، فيما استشهدت طفلة وأصيب عدد من الفلسطينيين في دير البلح وسط القطاع.

وأفادت لجان الصيادين الفلسطينيين باعتقال البحرية الإسرائيلية 10 صيادين قبالة سواحل مدينة غزة ووسط القطاع، بالتزامن مع إطلاق النار باتجاه البحر والساحل جنوبي القطاع ومدينة غزة.

كما شهدت مناطق متفرقة من القطاع، بينها خانيونس ورفح ودير البلح وحي التفاح وجباليا، إطلاق نار وقصفا مدفعيا إسرائيليا، إلى جانب إلقاء طائرة مسيرة قنبلة متفجرة شرق حي التفاح، فيما واصلت الآليات العسكرية توغلاتها وعملياتها الهندسية في عدد من المناطق.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية للهدنة، التي تقول مصادر فلسطينية إنها دخلت عامها الثاني، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار سقوط الضحايا والأضرار في صفوف النازحين، رغم الإعلان الأميركي عن التوصل إلى تفاهمات بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة وقف الحرب.