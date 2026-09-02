إسرائيل تقتل أما وطفلتها بإطلاق النار على خيام النازحين بدير البلح

استشهدت الطفلة إسراء الهسي (9 أعوام) ووالدتها أمينة (50 عاما) اليوم، الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف خيام النازحين في دير البلح، في جريمة إسرائيلية جديدة بحق المدنيين العزّل في القطاع.

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الطفلة إسراء الهسي البالغة من العمر 9 أعوام، ووالدتها أمينة الهسي البالغة من العمر 50 عاما، بإطلاق النيران على خيام النازحين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

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وكانت إسراء تلعب بدميتها داخل خيمة تقيم فيها عائلتها النازحة عندما أصابتها رصاصات الاحتلال، وقد استشهدت والدتها بعدها بساعات متأثرة بجراحها.

مروة الهسي تتحدث عن استشهاد أمها أمينة (50 عاما)، وأختها الطفلة إسراء (9 أعوام)، اليوم الأربعاء بإطلاق الاحتلال الإسرائيلي النيران على خيام النازحين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/bIsI95UgGm — موقع عرب 48 (@arab48website) September 2, 2026



وقالت مروة الهسي، شقيقة إسراء، إنها حاولت إنقاذ شقيقتها وحملتها خارج الخيمة، في وقت كانت رصاصات الاحتلال فيه تمر من فوق رؤوسهم.

وأضافت أنها عثرت على والدتها ملقاة على الأرض غارقة بدمائها عقب سماع إطلاق النار، مشيرة إلى أن النيران أُطلقت باتجاه منطقة الخيام شرقي شارع صلاح الدين.

وتساءلت مروة: "إلى متى كل يوم سوف نودّع (شهداء)؟"، وتابعت قائلة: "أخذوا أمي، ما ذنب الطفلة؟ وما ذنب أمي؟".

وأوضحت أن إسراء كانت تلعب بدمية حين أصابتها رصاصات الاحتلال، ورفعت مروة الدمية قائلة: "هذه عروستها، لكي يرى العالم الظالم المتخاذل"، وأضافت: "كفّنتها قبل أن تُكفّن!".

وأقيمت في مستشفى شهداء الأقصى مراسم التشييع، وسط وداع مؤثر من أفراد العائلة.

8 شهداء في آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 8 شهداء، و31 مصابا.

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأفادت الوزارة بأن عدد الشهداء منذ "وقف إطلاق النار" في 11 تشرين الأول/ أكتوبر بلغ 1,334 شهيدا، إلى جانب 4,429 مصابا.

وفي الخامس والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنه وثّق استشهاد 21,500 طفل على الأقل، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.