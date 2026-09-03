إسرائيل تقتل 24 فلسطينيا في 5 أيام في قطاع غزة

أكدت الأمم المتحدة استشهاد 24 فلسطينيا على الأقل، بينهم 4 أطفال وامرأة، في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة خلال 5 أيام، محذرة من استمرار انعدام الأمان رغم وقف إطلاق النار.

أعلنت الأمم المتحدة استشهاد 24 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال وامرأة، جراء هجمات إسرائيلية خلال 5 أيام، محذرة من استمرار انعدام الأمان في قطاع غزة رغم مرور نحو عام على إعلان وقف إطلاق النار.

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وورد الإعلان في بيان نشره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الخميس، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وقال المكتب في بيانه إنه "لا يوجد أي مكان ولا أي شخص آمن في غزة"، رغم مرور قرابة عام على الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وجاء في البيان: "قُتل 24 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية خلال الأيام الخمسة بين 28 آب/ أغسطس و1 أيلول/ سبتمبر، من بينهم 4 أطفال وامرأة، قُتل 21 منهم في غارات جوية".

ولفت البيان إلى أن "العمليات التي تنفذها عناصر فلسطينية مسلحة، والتي تدعمها القوات الإسرائيلية بحسب تقارير، تتسبب في إلحاق الأذى بالمدنيين".

وأوضح أن معلومات أولية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي نفذ في 1 أيلول/ سبتمبر الجاري مداهمة في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة، برفقة عناصر فلسطينية مسلحة وتحت غطاء غارات جوية، ما أسفر عن استشهاد طفلة تبلغ 3 أعوام وصبي عمره 13 عاما، ورجل يبلغ 31 عاما.

وذكر أن الضحية الرابعة كانت امرأة تبلغ 49 عاما، استُشهدت في أثناء اعتقال القوات الإسرائيلية زوجها معين العربيد، البالغ 51 عاما.

وأشار إلى أن العربيد يشغل رتبة عقيد في "جهاز الأمن الداخلي التابع لسلطة الأمر الواقع في غزة".

وشدد مكتب الأمم المتحدة على أن إعلان إسرائيل استهداف أفراد تزعم أنهم "أهداف قانونية" لا يعفيها من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام باحترام حق الفلسطينيين في الحياة.

وأكد أن هذا الأمر "لا يبرر حياة الرعب اليومية التي يعيشها فلسطينيو غزة"، داعيا إلى وقف سفك الدماء وضمان العدالة والمساءلة عن جميع أعمال القتل غير القانونية في القطاع.

ويعيش مئات الآلاف من الفلسطينيين في خيام ومراكز إيواء ومنازل متضررة أعادوا تأهيل أجزاء منها، في ظل دمار واسع ونقص مواد الإيواء، فيما تقول الأمم المتحدة إن نحو 94% من سكان القطاع بحاجة إلى مساعدات في مجال المأوى.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء 73 ألفا و470 شهيدا على الأقل، و174 ألفا و540 مصابا، فيما لا يزال كثير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات؛ يتعذر على طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.