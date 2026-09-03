غزة: شهيدان أحدهما فتى برصاص الاحتلال في بيت لاهيا

شهيدان أحدهما فتى برصاص الاحتلال في بيت لاهيا، وتعكس هذه الخروقات استمرار هشاشة الهدنة في القطاع، في ظل تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية وما يرافقها من مخاطر متزايدة على النازحين والمدنيين.

استشهد شخصان أحدهما فتى (13 عاما) صباح اليوم، الخميس، برصاص جيش الاحتلال في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مع تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ329 على التوالي، في وقت تستمر فيه تداعيات الحرب والدمار الذي خلفته منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

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وشهد قطاع غزة، الخميس، خروقات جديدة للهدنة الموقعة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، تخللها إطلاق نار مكثف وقصف مدفعي إسرائيلي، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين أثناء وجودهم في مخيم حمد القطري للنازحين واللاجئين، شرق مدينة حمد شمال غربي خانيونس، جنوبي القطاع.

وفي مدينة غزة، استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية، بينما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار بشكل متواصل ومكثف شرق حي الدعوة، شمال شرقي مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شمال شرقي مخيم البريج للاجئين، في حين استهدف إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية خيام النازحين في منطقة المقابر غربي مدينة خانيونس.

وتأتي هذه الخروقات رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى "اتفاق جديد" يمهّد للبدء بالمرحلة الثانية من "خارطة الطريق" الخاصة بقطاع غزة.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ خروقات يومية للاتفاق، بالتزامن مع استمرار الحصار وتشديد القيود على سكان القطاع، ما يزيد من معاناة المدنيين والنازحين، ويهدد باستمرار حالة عدم الاستقرار رغم الإعلان عن وقف الحرب.

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