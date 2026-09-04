غزة: شهيد ومصابون بخانيونس بظلّ تواصُل خروقات الاحتلال

استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة بقصف وإطلاق نار إسرائيلي بخانيونس ضمن خروقات متواصلة، بينما شنّ جيش الاحتلال هجوما شمالي القطاع بداعي تعرض قواته شرق "الخط الأصفر" لإطلاق نار دون وقوع إصابات بصفوفه.

استشهد أحد الأهالي وأُصيب آخرون، الجمعة، جرّاء قصف الجيش الإسرائيلي على خانيونس، فيما واصلت قوات الاحتلال خروقاتها بمختلف مناطق القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار شمالي خانيونس ما أدى لاستشهاد شخص، وإصابة ثلاثة آخرون، مضيفة أن آليات الاحتلال تطلق نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة شرقي خانيونس.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره ليل الخميس - الجمعة، أن رصد "إطلاق نار على قوات الجيش الإسرائيلي العاملة شرق الخط الأصفر في شمال قطاع غزة. ولم تُسجّل أي إصابات في صفوف قواتنا"؛ مؤكدا أنه "شنّ هجومًا في المنطقة".

تغطية خاصة ومتواصلة: