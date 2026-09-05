البحث عن رفات نحو 150 شهيدًا تحت أنقاض برج في النصيرات

تأتي عملية البحث تحت أنقاض البرج ضمن جهود جهاز الدفاع المدني الفلسطيني لاستعادة جثامين مئات الشهداء والمفقودين تحت ركام المباني التي دمّرها الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على قطاع غزة، التي بدأت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

بين كتل خرسانية متراكمة منذ قرابة ثلاثة أعوام، بدأ حفّار وحيد، السبت، إزالة أنقاض برج المهندسين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحثًا عن جثامين ورفات نحو 150 فلسطينيًا استُشهدوا إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي دمّرت المبنى فوق رؤوس سكانه ونازحين احتموا داخله.

وتأتي عملية البحث تحت أنقاض البرج ضمن جهود جهاز الدفاع المدني الفلسطيني لاستعادة جثامين مئات الشهداء والمفقودين تحت ركام المباني التي دمّرها الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على قطاع غزة، التي بدأت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتُجرى عمليات البحث بإمكانات محدودة ومتواضعة، إذ تعمل الطواقم بحفّار واحد فقط لإزالة ركام البرج، الذي كان يتكوّن من ستة طوابق ويضم 24 شقة سكنية، قبل أن يدمّره الاحتلال فوق رؤوس قاطنيه في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتندرج العملية ضمن المرحلة الثانية من مشروع "استعادة جثامين الشهداء"، الذي أطلقه الدفاع المدني في 19 تموز/ يوليو الماضي، بهدف انتشال رفات المفقودين المدفونين تحت أنقاض المباني التي دمّرها الاحتلال الإسرائيلي.

بدء أعمال الانتشال

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، في وقت سابق السبت، انطلاق أعمال البحث عن جثامين ورفات نحو 150 مفقودًا لا يزالون تحت أنقاض برج المهندسين، في محيط شارع العشرين شمالي مخيم النصيرات.

وقال بصل، في تصريح لوكالة "الأناضول"، إن الاحتلال الإسرائيلي قصف البرج خلال الحرب "دون سابق إنذار أو تحذير".

وأوضح أن البرج كان يؤوي حينها أكثر من 350 مواطنًا ونازحًا، مشيرًا إلى أن طواقم الدفاع المدني تمكّنت منذ بداية الحرب من انتشال نحو 160 جثمانًا من الموقع، من دون أن يحدد المدة اللازمة للعثور على رفات بقية المفقودين وانتشالها.

وأضاف أن "عددًا من الضحايا ما زالوا تحت أنقاض هذه البناية"، لافتًا إلى أن عمليات البحث والانتشال تُجرى "بإمكانات بسيطة جدًا"، إذ يعمل الدفاع المدني في الموقع بواسطة حفّار واحد فقط.

آمال بانتشال جميع الرفات

وقال رئيس مجلس إدارة برج المهندسين، عبد المجيد رمضان نصار، إن ابنته وزوجها وطفليهما كانوا من بين شهداء القصف الذي استهدف البرج.

وأضاف، في حديثه لـ"الأناضول"، أن جثامين ورفات نحو 150 شهيدًا لا تزال، وفق التقديرات المحلية، تحت أنقاض البرج، معربًا عن أمله في أن يتمكّن الدفاع المدني من انتشال جميع الرفات المتبقية ودفنها وإكرامها بالشكل الذي يليق بالشهداء.

ووصف نصار استهداف البرج بأنه "واحدة من آلاف الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة"، مؤكدًا أن بقاء جثامين الشهداء تحت الأنقاض طوال هذه الفترة يضاعف معاناة عائلاتهم.

ثمانية آلاف جثمان تحت الأنقاض

وفي حديثه عن ملف المفقودين، قال بصل إن جثامين أكثر من ثمانية آلاف شهيد لا تزال تحت أنقاض المباني المدمّرة في مختلف مناطق قطاع غزة، في ظل صعوبة الوصول إلى العديد من المواقع والنقص الحاد في المعدات والآليات الثقيلة.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل لتوفير المعدات اللازمة لطواقم الدفاع المدني، وتمكينها من انتشال جثامين الشهداء ورفاتهم من تحت أنقاض المباني التي دمّرها الاحتلال في القطاع.

من جانبه، أكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أن قضية المفقودين تحت أنقاض المباني المدمّرة تمثل "كارثة إنسانية غير مسبوقة" تستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا.

وأضاف الثوابتة، في بيان، أن حجم الكارثة يتجاوز الإمكانات المحلية، في ظل النقص الحاد في الآليات والمعدات الثقيلة، داعيًا المنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها ودعم طواقم الدفاع المدني، لتمكينها من انتشال رفات الشهداء وحفظ كرامتهم.

كما دعا وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى تسليط الضوء على ملف المفقودين تحت الركام، وتوثيق الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

جهود متواصلة بإمكانات محدودة

وتُنفّذ المرحلة الثانية من مشروع "استعادة جثامين الشهداء" على مدار 800 ساعة عمل، وتشمل البحث عن مفقودين تحت أنقاض 147 منزلًا مدمرًا في محافظات غزة والشمال والوسطى، يُعتقد أن تحتها جثامين 1072 شهيدًا.

وكانت المرحلة الأولى من المشروع قد انطلقت في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بواقع 500 ساعة عمل، وتمكّنت خلالها طواقم الدفاع المدني من انتشال نحو 333 جثمانًا ورفاتًا، من أصل 559 شهيدًا ومفقودًا تحت أنقاض 54 منزلًا ومبنى.

وبموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الساري في قطاع غزة منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، كان من المفترض أن يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المعدات والآليات الثقيلة اللازمة، إلا أنه تنصّل من ذلك، بحسب جهات حكومية وفصائل فلسطينية في القطاع.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد نحو عامين من حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بدعم أميركي، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 174 ألفًا، فضلًا عن دمار طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 70 مليار دولار.