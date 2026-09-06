نقل ركام غزة يهدد بطمس رفات آلاف المفقودين

تأتي هذه التحذيرات وسط مخاوف من فقدان آلاف العائلات أي فرصة لمعرفة مصير ذويها، في حال جرى التعامل مع مواقع الدمار والركام بعيداً عن إجراءات البحث الجنائي وحفظ الأدلة، ما قد يحول دون توثيق مصير الضحايا مستقبلا.

حذر المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا من أن عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي لنقل مئات أطنان الركام يوميا من مناطق مدمرة في قطاع غزة تهدد بطمس رفات آلاف المفقودين وإتلاف الأدلة التي قد تكون حاسمة في تحديد مصيرهم وهوياتهم.

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وقال المركز، في بيان صدر الأحد، إن جيش الاحتلال ينفذ عمليات نقل وتفتيت عشوائية للركام داخل مناطق عسكرية مغلقة، ما يؤدي إلى اختلاط الأشلاء بالنفايات ويهدد بضياعها، ويجعل إجراء الفحوصات الجينية مستقبلا للتعرف على الضحايا أمرا بالغ الصعوبة، وربما مستحيلا.

وأكد أن الأبنية والمواقع التي دمرت خلال الحرب لا تمثل مجرد أنقاض، وإنما تشكل مقابر مؤقتة ومسارح جريمة وشواهد على ما جرى في القطاع، وبالتالي فإن التعامل معها يتطلب الحفاظ عليها وتوثيقها وفحصها وفق المعايير المعتمدة في عمليات البحث الجنائي والطب الشرعي.

وشدد المركز على أن إتلاف الرفات وطمس الأدلة يمثلان، وفق البيان، انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول، فضلا عن عرقلة جهود الكشف عن مصير المفقودين وتتبع حالات الإخفاء القسري، ومحو الأدلة المرتبطة بعمليات الاحتجاز والتصفية.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإلزام الاحتلال بوقف عمليات نقل الركام فورا، والسماح لخبراء الطب الشرعي وفرق الإنقاذ بالدخول إلى المناطق المدمرة، والعمل على انتشال الرفات وحفظها وتوثيق الأدلة والتعرف على هويات الضحايا.

كما وجه تحذيرا إلى الشركات المدنية المشاركة في عمليات نقل الركام، مؤكدا أنها قد تواجه ملاحقة قانونية ودولية إذا ثبتت مشاركتها في عمليات تؤدي إلى إتلاف الرفات أو طمس الأدلة، باعتبارها، وفق المركز، شريكة في التستر على جرائم الحرب.

5493 مولودا مقابل 203 وفيات في غزة خلال أغسطس

سجل قطاع غزة خلال شهر آب/أغسطس الماضي 5493 مولودا جديدا مقابل 203 حالات وفاة، وفق إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية، الأحد، أظهرت استمرار تسجيل آلاف المواليد في محافظات القطاع رغم الظروف الصعبة التي يعيشها السكان.

وبحسب الإحصائية، بلغ عدد المواليد الذكور 2862 مولودا، بنسبة 52.1% من إجمالي المواليد، مقابل 2631 مولودة من الإناث، بنسبة 47.9%.

وتصدرت محافظة غزة أعداد المواليد بتسجيل 1997 مولودا، تلتها محافظة الشمال بـ1065، ثم خانيونس بـ998، فيما سجلت المحافظة الوسطى 739 مولوداً، ورفح 694 مولوداً.

وفي المقابل، بلغت حالات الوفاة المسجلة خلال الشهر 203 حالات، بينها 150 من الذكور، بنسبة 73.9%، و53 من الإناث، بنسبة 26.1%.

وتعكس الأرقام المسجلة خلال أغسطس فارقا لافتا بين أعداد المواليد والوفيات، إذ تجاوز عدد المواليد المسجلين عدد الوفيات بأكثر من 5200 حالة خلال شهر واحد.