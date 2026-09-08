4 شهداء و5 مصابين في غزة خلال 24 ساعة

تتواصل الخروقات الإسرائيلية للهدنة في قطاع غزة بوتيرة متصاعدة، مع استمرار العمليات العسكرية في مناطق متفرقة، بما يبقي القطاع تحت ضغط ميداني وإنساني متواصل ويقوض أي هدوء يفترض أن تمهّد له ترتيبات وقف إطلاق النار.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، وصول 4 شهداء، أحدهم متأثرًا بجراحه، و5 مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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وأوضحت أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بلغت 1,355 شهيدا و4,516 مصابا، إضافة إلى انتشال جثامين 827 شخصا.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73,662 شهيدا و174,627 مصابا.

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ334 على التوالي، بالتزامن مع استمرار الحصار وتشديده، ما يفاقم معاناة المدنيين والنازحين، ويخلف مزيدا من الشهداء والجرحى والدمار في القطاع.

وأعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد فلسطينيين، أحدهما متأثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق، جراء نيران قوات الاحتلال في مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

وقال إن الأسير المحرر رمزي أبو ريدة ارتقى شهيدًا متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها إثر استهداف إسرائيلي لمنطقة مواصي خانيونس قبل عدة أيام.

وفي المنطقة ذاتها، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بإصابة نازح جراء إطلاق نار نفذته آليات الاحتلال العسكرية في منطقة مواصي خانيونس، فيما تحدثت مصادر محلية عن إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية باتجاه المناطق الجنوبية للمنطقة.

كما أفادت مصادر طبية بأن فلسطينيا أصيب برصاص قوات الاحتلال في محيط مقبرة الفالوجا شمالي قطاع غزة، ووصل إلى أحد مستشفيات مدينة غزة صباح الثلاثاء لتلقي العلاج.

وفي وسط القطاع، نفذت القوات الإسرائيلية عملية نسف كبيرة جنوب شرقي مدينة دير البلح، بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الشرقية للمدينة.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق جنوب محافظة خانيونس، التي كانت قد تعرضت لقصف خلال ساعات الفجر والليلة الماضية، فيما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف تجاه المناطق الشرقية والجنوبية للمدينة.

وأفاد سكان محليون بأن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا عنيفًا تزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية في المناطق الشرقية لدير البلح، بينما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في شمال غربي قطاع غزة، وقصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وفي جنوبي القطاع، تعرضت منطقة "الشاكوش" شمال غربي مدينة رفح لإطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية فجر الثلاثاء.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر 2025، بعد حرب إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتتواصل الخروقات الإسرائيلية للهدنة، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 31 تموز/يوليو 2026 التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق" الخاصة بقطاع غزة.