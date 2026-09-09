قصف إسرائيلي يطال مناطق عدة في غزة

تأتي هذه الخروقات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، رغم سريان الهدنة، وسط تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية نتيجة القيود المفروضة على حركة السكان ودخول المساعدات، ما يزيد من معاناة المدنيين والنازحين.

تواصل القوات الإسرائيلية، للشهر الـ11 على التوالي، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، بالتزامن مع تشديد الحصار وإغلاق معابر القطاع، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المدنيون والنازحون.

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وارتكبت القوات الإسرائيلية، الأربعاء، خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وفي أحدث الخروقات، شنت طائرة حربية إسرائيلية مسيّرة غارة واحدة على الأقل في محيط حي عائلة البردويل، غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في بحر المدينة.

وفي مدينة رفح، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار بكثافة في البحر، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج للاجئين، وسط القطاع.

وفي شمال غزة، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار باتجاه المناطق الشمالية الغربية للقطاع، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا.

وتأتي هذه الخروقات في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ335 على التوالي، بالتزامن مع استمرار الحصار وتشديده، الأمر الذي يزيد من حجم الدمار والمعاناة التي يتكبدها المدنيون والنازحون، في ظل سقوط شهداء ووقوع إصابات.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، والتي تقول مصادر فلسطينية إنها تتخذ منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 شكل خروقات متواصلة للهدنة.

وتتواصل هذه الخروقات، بحسب المعطيات الواردة، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 31 تموز/يوليو 2026 التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق" الخاصة بقطاع غزة.