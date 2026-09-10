4 شهداء من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا

استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بعد يوم شهد سلسلة هجمات أوقعت قتيلًا و14 مصابًا، فيما ارتفعت حصيلة خروقات وقف إطلاق النار إلى 1,358 قتيلًا و4,541 مصابًا.

استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة، الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وبعد يوم شهد سلسلة هجمات إسرائيلية أوقعت قتيلًا و14 مصابًا في مناطق متفرقة من القطاع.

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وكانت القوات الإسرائيلية قد استهدفت، الأربعاء، بنايات سكنية وتجمعات لمدنيين ودراجة نارية وسط وشمالي غزة، إلى جانب إطلاق النار على نازحين في خان يونس، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 14 آخرين، بينهم طفلان، فيما تركزت الهجمات في مخيم النصيرات ومخيم الشاطئ والشيخ عجلين والشيخ رضوان ومناطق من خان يونس.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الأربعاء عن استشهاد 1,358 فلسطينيًا وإصابة 4,541 آخرين، في ظل استمرار الغارات وإطلاق النار رغم سريان الاتفاق.

ومنذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، بدعم أميركي، عن أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 174 ألف جريح فلسطيني، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية في القطاع.

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