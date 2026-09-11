خروقات متواصلة بغزة: قصف بمناطق متفرقة والاحتلال يقتل لواء خانيونس بحماس

شنّ الجيش الإسرائيلي غارات متفرقة على قطاع غزة متسببا بإصابات؛ تقارير إسرائيلية أكدت قتله قائد لواء خانيونس بحماس، مع استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار عبر القصف الجوي والمدفعي ونسف المنازل بالقطاع.

شنّ الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة، الجمعة، وأُصيب شخص في خانيونس، فيما أوردت تقارير إسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل قائد لواء خانيونس بحماس، ليل الخميس - الجمعة.

وواصلت قوات الاحتلال، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار، إلى جانب نسف منازل في مناطق متفرقة من القطاع.

واستشهد 9 أشخاص، بينهم 4 من عائلة واحدة، وأصيب آخرون، الخميس، جراء غارات وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

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