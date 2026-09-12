زوارق الاحتلال تطلق النار قبالة بحر غزة وقصف مدفعي شرق دير البلح

منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفع عدد الشهداء إلى 1,359 شهيدا، والإصابات إلى 4,571، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 831 حالة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال، اليوم السبت، نيرانها قبالة بحر منطقة الميناء غرب مدينة غزة، فيما قصفت مدفعيته وأطلقت آلياته النار بكثافة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفع عدد الشهداء إلى 1,359 شهيدا، والإصابات إلى 4,571، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 831 حالة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وبذلك، ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 73,670 شهيدا، و174,682 مصابا.