توقف مولدات في مستشفيات غزة بسبب نقص الوقود والزيوت

وزارة الصحة في غزة تحذّر من توقف المزيد من المولدات الكهربائية في المستشفيات، بعد خروج عدد منها عن الخدمة بسبب نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار، مؤكدة أن الكميات التي تسمح إسرائيل بإدخالها لا تكفي لتغطية احتياجات التشغيل والصيانة.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، توقف عدد من المولدات الكهربائية في مستشفيات القطاع، بسبب النقص الحاد في الزيوت وقطع الغيار والوقود، محذرة من خروج مولدات إضافية عن الخدمة وما يترتب على ذلك من خطر على الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة.

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وقالت الوزارة، في بيان، إن "الأيام القليلة الماضية شهدت توقف عمل عدد من المولدات الكهربائية نتيجة عدم توفر الزيوت وقطع الغيار وكميات الوقود الكافية"، مطالبة بتدخل عاجل لإدخال المتطلبات اللازمة لضمان استمرار عمل المولدات المتبقية.

وأوضحت أن أزمة نقص زيوت المولدات تفاقم صعوبة استمرار تشغيلها لتغطية الاحتياجات اليومية من الكهرباء، مشيرة إلى أن الكميات المحدودة التي سمحت إسرائيل بإدخالها خلال الفترة الماضية كانت "كميات إسعافية"، ولا تفي بمتطلبات التشغيل والصيانة الفنية.

وبحسب الوزارة، تحتاج مستشفيات قطاع غزة إلى نحو 2500 لتر من زيوت المولدات شهريًا، فيما تعمل المولدات المتبقية على مدار الساعة وفي ظروف فنية وميكانيكية صعبة، ولا تكفي قدرتها لتغطية احتياجات جميع الأقسام الحيوية.

وحذرت من احتمال توقف المزيد من المولدات نتيجة أعطال فنية وميكانيكية، في ظل حاجتها العاجلة إلى تغيير الزيوت وإجراء أعمال الصيانة، مؤكدة أن استمرار الأزمة يهدد انتظام عمل المستشفيات والأجهزة الطبية الأساسية.

وتُعد المولدات الكهربائية المصدر الرئيسي للطاقة في مستشفيات القطاع، في ظل انقطاع الكهرباء المستمر منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واعتماد المنشآت الصحية بصورة شبه كاملة على الوقود لتشغيل الأقسام الحيوية والأجهزة الطبية.

وتتعرض المولدات بصورة متكررة لأعطال فنية وميكانيكية، فيما تقول الجهات الحكومية في غزة إن أعمال الصيانة تُجرى بصورة مؤقتة باستخدام قطع غيار مستعملة أو بديلة، بسبب عدم توفر القطع الأصلية المطلوبة.

كما تواجه المستشفيات أزمة متواصلة في الوقود اللازم لتشغيل المولدات، في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال الوقود والمساعدات، وإغلاق المعابر أو تشغيلها بصورة محدودة منذ اندلاع الحرب.

ولم تُفتح المعابر خلال الفترة الماضية إلا بصورة محدودة لمرور أعداد من المرضى والجرحى والعائدين إلى القطاع، وإدخال كميات محدودة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

وسبق أن اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسرائيل بالتنصل من التزاماتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، ولا سيما ما يتعلق بإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات والوقود الضروري للقطاعات الحيوية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 174 ألفًا، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية في القطاع.