خروقات إسرائيلية متواصلة في غزة: شهيدان باستهداف سيارة في تل الهوا

قوات الاحتلال تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من الدبابات والآليات والزوارق الحربية في شمالي قطاع غزة وجنوبه، بعد يوم أُصيب فيه 9 فلسطينيين بقصف استهدف تجمعًا قرب خيام نازحين في مواصي خانيونس.

أعمدة النيران والدخان تتصاعد إثر غارة إسرائيلية على منزل في خانيونس، 9 أيلول الجاري (Getty Images)

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم، الأحد، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر قصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات والآليات العسكرية والزوارق الحربية في مناطق متفرقة شمالي القطاع وجنوبه.

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وطاول القصف المدفعي مناطق جنوبي خانيونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال جنوب غربي المدينة، فيما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بكثافة شرقي جباليا شمالي القطاع، وأطلقت زوارق حربية النار باتجاه ساحل مدينة غزة.

وجاءت هذه التطورات بعد يوم من إصابة 9 فلسطينيين، السبت، في قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية واستهدف تجمعًا للمدنيين قرب خيمة تؤوي نازحين في مواصي خانيونس، إلى جانب قصف مدفعي طاول مناطق شرقي مخيم البريج ومدينة غزة ومخيم جباليا، وإطلاق نار باتجاه مراكب الصيادين قبالة ساحل مدينة غزة.

وتتواصل الهجمات الإسرائيلية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025، في وقت تجاوزت فيه حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أكثر من 73 ألف شهيد و174 ألف مصاب، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية في القطاع.

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