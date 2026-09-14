مدارس الخيام في غزة: عام دراسي جديد وسط الإبادة والدمار

ينقل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في هذا التقرير واقع الطلاب والمعلمين في القطاع، مع عودة الدراسة وسط الإبادة المتواصلة وآثارها المدمرة، التي تركت الطلاب والمعلمين تحت ضغوط نفسية ومعيشية طاحنة، يتخذون الخيام صفوفا والأرض مقاعد بعد تدمير المدارس.

يستقبل قطاع غزة عاما دراسيا جديدا (2026/ 2027) وسط ظروف استثنائية وغير مسبوقة، إذ تحوّل حق التعليم المكفول دوليا إلى رحلة صمود شاقة يخوضها الطالب والمعلم على حد سواء.

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لقد أدّى تدمير الاحتلال للغالبية العظمي من المباني المدرسية، وتحويل ما تبقى منها لمراكز إيواء للنازحين إلى اللجوء إلى الخيام كبديل اضطراري، واعتبارها مدارس يتعلم فيها الطلبة.

والخيام التعليمية بطبيعة الحال هي بيئة تفتقر إلى أبسط المقومات التعليمية؛ حيث يجلس الطلبة على الأرض بلا مقاعد أو سبورات، وتحت وطأة ظروف جوية قاسية تجعل الخيام أفرانا صيفا وأماكن شديدة البرودة شتاء، مما يقضي على أدنى مستويات التركيز والاستيعاب.

الأطفال في غزة يتعلمون في الخيام التي لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء

​ولم تقف التحديات عند حدود البيئة الفيزيائية، بل تجاوزتها إلى خلق أزمة فقد تعليمي وأكاديمي تراكمي خطير، جراء انقطاع الطلبة الممتد لنحو 3 سنوات متتالية، مما أدى إلى اتساع الفجوة المعرفية وفقدان جزء معتبر من المفاهيم الأساسية في القراءة والحساب والعلوم، ليتراجع المستوى الأكاديمي للجيل بأكمله.

وتضاعفت هذه المأساة مع وضع الطلبة الجرحى وذوي الإعاقة، بما فيهم المكفوفين والصم، الذين وجدوا أنفسهم خارج المنظومة التعليمية تماما بعد تدمير مدارسهم ومراكزهم المتخصصة، في ظل غياب تام لأي بيئة موائمة أو تسهيلات تساعدهم على الوصول والتعلم في مراكز النزوح والخيام.

​وعلى الصعيد النفسي، يعاني كم هائل من الأطفال من آثار صدمات نفسية عميقة ورعب متواصل يستحضرون خلاله مشاهد القصف وفقدان ذويهم، مما يغرقهم في حزن دائم وشرود يمنعهم من الاستيعاب، ويجعل حاجتهم إلى التدخل النفسي والدعم السيكولوجي أولوية لا تقل أهمية عن التعليم ذاته.

وفي الوقت ذاته، يواجه المعلم الفلسطيني واقعا معيشيا طاحنا جراء أزمات الرواتب وشح الموارد، وهو ما ينعكس سلبا على الأداء والإنتاجية رغم التزامهم الأخلاقي والإنساني بمواصلة الرسالة تحت أشد الظروف قسوة. و​تكتمل هذه الصورة المأساوية بوطأة الفقر والجوع، التي تعصر عائلات الطلبة، وتمنعهم من توفير وجبة طعام أو قرطاسية وملابس مناسبة، إلى جانب مخاطر الطرق المدمرة والوعرة التي يسلكونها مشيا لمسافات طويلة، وتفشي بعض الأمراض المعدية جراء الاكتظاظ داخل الخيام.

وقالت وزارة التعليم في غزة "إن هذا الواقع الكارثي لا يتطلب مجرد الاستجابة الطارئة، بل يستدعي تحركا دوليا وإغاثيا عاجلا يضمن حماية المنظومة التعليمية، ويوفر الدعم النفسي والمالي للكادر التعليمي، ويجد حلولا جذرية لمعالجة الفقد التعليمي واحتواء ذوي الإعاقة، إنقاذً لمستقبل أجيال كاملة من الضياع".