شهيد ومصابان بقصف إسرائيلي على مدينة غزة

استشهد فلسطيني وأصيب اثنان بغارة إسرائيلية في الشيخ عجلين بغزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي طال مناطق متفرقة بالقطاع. وترفع هذه الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1372 شهيدا.

استشهد شخص وأصيب اثنان، الثلاثاء، بغارة إسرائيلية استهدفت عددا من الأهالي الذين كانوا يسيرون في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مصدر طبي في "مستشفى الشفاء" إن جثمان شهيد ومصابين اثنين، أحدهما بجروح خطيرة، قد نُقلوا إلى المستشفى، إثر قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية على مارة بمنطقة الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة.

وفي الأثناء، شن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على المناطق الشمالية الشرقية لمدينة غزة وشرق مخيم جباليا شمالي القطاع؛ كما أطلقت الآليات الإسرائيلية النار بكثافة تجاه مناطق شرقي مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع، وشرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار تجاه ساحلي مدينتي غزة وخان يونس.

ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025، حتى الإثنين عن استشهاد ألف و372 شخصا، وإصابة 4 آلاف و659 آخرين.

وقتلت إسرائيل خلال الحرب أكثر من 73 ألف شخص، وأصابت ما يزيد على 174 ألفا، فضلا عن تدمير نحو 90 بالمئة من البنية التحتية في قطاع غزة.

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