غزة: 5 شهداء و28 إصابة خلال 24 ساعة بنيران الاحتلال

شهداء وإصابات بنيران الاحتلال في قطاع غزة وعرقلة خروج المرضى للعلاج في مصر، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي الاغتيالات رغم وقف إطلاق النار، وسط خلاف بشأن مسار المرحلة المقبلة ودفع "مجلس السلام" نحو هدوء مؤقت ونزع تدريجي للسلاح.

استشهد 5 فلسطينيين، بينهم 3 شهداء جدد واثنان متأثران بجراحهما، وأصيب 28 آخرون خلال الساعات الـ24 الماضية في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس. كما أفادت بأن انهيار مبنى في شارع الصناعة غربي مدينة غزة، الأربعاء، أسفر عن وفاة 21 مواطنًا وإصابة أكثر من 14 آخرين، فيما لا يزال عدد من المفقودين.

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وفي موازاة ذلك، قالت الوزارة إن سلطات الاحتلال عرقلت خروج دفعة من المرضى والجرحى للعلاج في مصر، بعدما قلصتها من 136 مريضًا ومرافقيهم إلى 72، ثم طلبت إعادة 11 مريضًا ومرافقًا، ليستقر العدد عند 61 مريضًا ومرافقًا فقط.

ميدانيًا، أُصيب ثلاثة فلسطينيين بنيران الاحتلال، اثنان في منطقتين مختلفتين من خانيونس وثالث على شاطئ مدينة غزة، فيما أطلقت الآليات والدبابات الإسرائيلية النار بكثافة في مناطق عدة من خانيونس، بينها بطن السمين ومحيط دوار بني سهيلا وكراج رفح والبلد ومحيط مجمع ناصر.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال شريف شادي إبراهيم لبد ويوسف سعد الدين راشد زعيم في ضربتين منفصلتين شمالي قطاع غزة يومي الإثنين والثلاثاء، مدعيًا أن لبد كان عنصرًا في "نخبة" كتائب القسام وشارك في اقتحام معبر إيرز في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وأن زعيم كان قائدًا في القوة ذاتها. كما زعم أنهما عملا أخيرًا على تنفيذ هجمات وإعادة بناء قدرات الحركة، وادعى أن اغتيالهما جاء لإزالة "تهديد" قال إنهما شكلاه، متهمًا إياهما بخرق وقف إطلاق النار.

وفي المسار السياسي، أفاد تقرير إسرائيلي بأن مصدرًا مقربًا من "مجلس السلام" انتقد اعتماد إسرائيل على الاغتيالات الفردية، معتبرًا أن هذه السياسة لا تؤدي إلى تفكيك حركة حماس، في وقت يدفع المجلس نحو فترة هدوء مدتها 14 يومًا، باستثناء ما تصفه إسرائيل بـ"التهديدات الوشيكة"، بالتوازي مع التحضير لمسار تدريجي لنزع السلاح، على أن ينتقل المسار إلى خيار القوة في حال عدم تنفيذ التفاهمات.

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