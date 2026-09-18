غزة: شهيد ومصابون برصاص الاحتلال وإصابة أطفال بانهيار مبنى

استشهد شاب، وأُصيبت نساء وأطفال، جرّاء استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة، حيث استهدفت القوات بالمدفعية والطيران مناطق متفرقة بالقطاع بينها النصيرات والبريج وجباليا وخانيونس، كما أُصيب 5 أطفال إثر انهيار جزئي لمبنى متضرر بحي الصبرة.

استشهد شاب وأُصيب آخرون بينهم نساء، جرّاء قصف وغارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، الجمعة، في استمرار لخروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف النار.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب كرم مسعد المسارعة متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شمال شرقي مخيم البريج.

وشهدت مدينة خانيونس جنوبي القطاع استهدافات شملت إطلاق نار من الدبابات والطيران المروحي شرقي المدينة وجنوبها، وقصفا بحريا تجاه الساحل، إلى جانب غارات على رفح وإطلاق نار شرقي مدينة غزة.

وأُصيب 5 أطفال جرّاء انهيار جزئي لمبنى سكني متضرر من قصف إسرائيلي في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، في ثاني حادث من نوعه خلال 3 أيام.

وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني بالقطاع، محمود بصل، في بيان، بأن عدد المصابين جراء انهيار جزئي لمبنى يعود لعائلة وشاح في حي الصبرة ارتفع من طفل إلى خمسة أطفال، مضيفا: "تمكنت طواقمنا من الوصول إلى المبنى وإخراج خمسة أطفال كانوا عالقين بداخله، وقد أصيبوا بجراح طفيفة".

ويعد هذا ثاني حادث من نوعه خلال 3 أيام، حيث استشهد، الأربعاء، 21 شخصا، بينهم 12 طفلا، وأصيب آخرون جراء انهيار "عمارة السعادة" بمنطقة الصناعة غربي مدينة غزة، وفق بيانات رسمية.

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