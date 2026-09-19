الحية يبحث مع الوسطاء تصاعد الاستهدافات الإسرائيلية وتفاقم المخاطر الإنسانية في غزة

بحث الحية في سلسلة اتصالات مع الوسطاء، في ضوء التطورات الخطيرة في غزة وتصاعد الاستهدافات الإسرائيلية، وحذر من تفاقم المخاطر الإنسانية، داعيا إلى مواصلة الضغط على الاحتلال للالتزام بما تم الاتفاق عليه.

أجرى رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحية، سلسلة اتصالات مكثفة مع الوسطاء، في "ضوء التطورات الخطيرة في قطاع غزة، وتصاعد الاستهدافات (الإسرائيلية) بحق أبناء شعبنا، بالتزامن مع انهيار مبان سكنية متضررة ومتصدعة بفعل الحرب، وما أسفر عنه ذلك من شهداء ومصابين"؛ بحسب ما جاء في بيان للحركة ليل السبت – الأحد.

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كما أرسل الحية رسائل إلى عدد من الدول، محذرا من تفاقم المخاطر الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل منع الاحتلال إدخال الآليات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض وتأمين المباني المهددة بالانهيار، وتعطيل إدخال الكرفانات وخيام الإيواء ومستلزمات الحماية من البرد والأمطار، ما يترك عشرات الآلاف في ظروف إيواء غير آمنة.

وشدد الحية على خطورة تصاعد الاستهدافات والاغتيالات في قطاع غزة، واستمرار الاعتداءات والانتهاكات في الضفة الغربية والمسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن ذلك يقوّض فرص الهدوء والاستقرار، ويمثل، إلى جانب القيود المفروضة على الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، تعطيلا للالتزامات الواردة في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ودعا الوسطاء والأطراف المعنية إلى مواصلة الضغط على الاحتلال للالتزام بما تم الاتفاق عليه، ولا سيما استحقاقات المرحلة الأولى، وفي مقدمتها وقف الاستهدافات والاغتيالات، والسماح الفوري ودون قيود بإدخال الآليات الثقيلة ومعدات الإنقاذ والإيواء وسائر الاحتياجات اللازمة لمواجهة فصل الشتاء.

وأكد الوسطاء خلال الاتصالات، مواصلة جهودهم لإغاثة قطاع غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، واستمرار اتصالاتهم مع الأطراف المعنية والمؤثرة للدفع باتجاه تنفيذ الاتفاق والوفاء باستحقاقاته.