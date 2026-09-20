قصف ونسف منازل واستهداف النازحين في غزة

تأتي هذه التطورات بينما لا تزال التهدئة تواجه اختبارا ميدانيا متواصلا، في ظل اتساع نطاق الخروقات الإسرائيلية وتزايد المخاوف من تقويض التفاهمات التي يفترض أن تمهد للانتقال إلى مراحل جديدة من الاتفاق.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ346 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، الموقع بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي نص على إنهاء الحرب على غزة.

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وسجل قطاع غزة، الأحد، خروقات جديدة للتهدئة، شملت إطلاق النار من الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية، وقصفا مدفعيا، ونسف منازل، واستهداف خيام للنازحين ومراكز إيواء، تركز معظمها في محافظة خانيونس جنوبي القطاع.

وفي خانيونس، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الجنوبية للمدينة، فيما أطلق الطيران المروحي النار على المناطق الشرقية، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الجنوبية وإطلاق نار من الآليات المنتشرة في المنطقة.

وفي مدينة غزة، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار باتجاه ساحل المدينة، بينما تعرضت المناطق الشرقية لإطلاق نار كثيف من الدبابات، بالتزامن مع إطلاق نار من الطيران المروحي في مناطق شرقي وشمالي القطاع.

كما سجل إطلاق نار من الطيران المروحي في محيط دوار العلم جنوبي مواصي مدينة رفح، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية، خلال ساعات الفجر، قنابل دخان وإنارة في المنطقة الشرقية لمخيم جباليا شمالي القطاع.

وتأتي هذه التطورات في سياق خروقات إسرائيلية ميدانية متواصلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم استمرار اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهمات المتعلقة بالتهدئة.

ويتزامن التصعيد مع استمرار الخلافات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من التهدئة، رغم التفاهمات التي جرى التوصل إليها في تموز/يوليو 2026.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 31 تموز/يوليو 2026 التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق" الخاصة بقطاع غزة، إلا أن الخروقات الإسرائيلية لا تزال تتواصل في مناطق مختلفة من القطاع.