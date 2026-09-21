غزة: مستشفى الوفاء يقلّص خدماته لنقص الوقود وإسرائيل تمنع إجلاء مرضى للعلاج

قلّص "مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية" في غزة خدماته الأساسية أمام آلاف المرضى، بسبب نقص الوقود ومستلزمات الصيانة، بعد يوم من إعلان "مستشفى الكويت التخصصي" تقليص خدماته للأسباب ذاتها.

عاملون في القطاع الصحي في غزة يحتجون على قطع الوقود عن 20 مشفى لنقص التمويل، 20 أيلول/ سبتمبر 2026 (Getty Images)

أعلن "مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية" في قطاع غزة، الإثنين، تقليص خدماته بسبب أزمة تشغيلية ناجمة عن نقص الوقود ومستلزمات الصيانة جراء الحصار الإسرائيلي.

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وهذا ثاني مستشفى في القطاع يعلن تقليص خدماته خلال يومين بسبب نقص الوقود، بعد إعلان "مستشفى الكويت التخصصي الميداني" أمس، الأحد.

وقال مستشفى الوفاء في بيان إنه اضطر إلى تعليق العمل مؤقتا في عدد من خدماته الأساسية، بينها العيادات الخارجية والعمليات الجراحية والعلاج الطبيعي والوظيفي الخارجي وخدمات النطق ومشكلات البلع.

وتابع: "تعليق هذه الخدمات يأتي في ظل أزمة تشغيلية وإنسانية بلغت مرحلة بالغة الخطورة".

وأوضح أن المستشفى يواجه نقصا حادا في السولار والوقود اللازمين لتشغيل المولدات الكهربائية والمركبات، إلى جانب صعوبات في توفير الزيوت والإطارات وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة لتشغيل المركبات والمعدات والخدمات الأساسية.

وتعد المولدات الكهربائية المصدر الأساسي لتزويد المستشفيات بالتيار اللازم لتشغيل الأقسام الحيوية والأجهزة الطبية، في ظل انقطاع الكهرباء الكامل عن القطاع للعام الثالث.

وذكر البيان أن إدارة المستشفى اضطرت إلى هذا التعليق بهدف الحفاظ على الموارد المتاحة وتوجيهها نحو المرضى المنومين والخدمات الطبية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

ويقدم مستشفى الوفاء خدماته لآلاف المواطنين والجرحى وذوي الإعاقة، ويستقبل شهريا أعدادا كبيرة من المرضى والمراجعين الذين يعتمد كثير منهم على استمرارية خدمات العلاج والتأهيل.

وحذر المستشفى من أن استمرار أزمة الوقود ومستلزمات التشغيل دون تدخل عاجل قد يؤدي إلى مزيد من تقليص الخدمات، ويهدد قدرته على مواصلة أداء أعماله الطبية والتأهيلية.

ووجهت إدارة المستشفى نداء عاجلا إلى منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والمؤسسات الصحية والإنسانية والجهات الداعمة؛ للتدخل وتوفير الوقود والزيوت وقطع الغيار والاحتياجات التشغيلية العاجلة.

إسرائيل تمنع سفر مرضى غزة للعلاج

ومنعت إسرائيل اليوم، الإثنين، مرضى وجرحى في قطاع غزة من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، وذلك لليوم الثاني بسبب الأعياد اليهودية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب: "لليوم الثاني على التوالي، لم يتم إجلاء أي من حالات المرضى والجرحى عبر معبري رفح البري وكرم أبو سالم بسبب الأعياد لدى الاحتلال".

ووفق منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يورام هاليفي، أُغلق معبرا رفح وكرم أبو سالم يومي الأحد والإثنين بسبب الأعياد اليهودية.

ويأتي هذا الإغلاق بعدما قلّصت إسرائيل، الخميس، عدد المرضى والجرحى ومرافقيهم المقرر مغادرتهم للعلاج في مصر من 136 إلى 61 فلسطينيا، وفق بيان سابق للوزارة.

وقالت الوزارة إن الإجراء الإسرائيلي "انتهاك صارخ للحق في العلاج"، محذرة من أنه يعرض حياة مئات الحالات لخطر الموت جراء حرمانها من الوصول إلى المستشفيات التخصصية في الوقت المناسب.

ودعت منظمة الصحة العالمية والمفوض السامي للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمؤسسات الدولية الفاعلة، إلى "التدخل الفوري والضغط المباشر" على السلطات الإسرائيلية لوقف "شروطها التعسفية".

ونهاية آب/ أغسطس الماضي قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن آلاف المرضى في قطاع غزة لا يزالون ينتظرون الإجلاء الطبي لتلقي العلاج العاجل.

وذكر غيبريسوس أنه جرى إجلاء 13 ألفا و237 مريضا (بينهم 6 آلاف و276 طفلا) و16 ألفا و406 مرافقين من غزة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ووفق بيان سابق لوزارة الصحة، فإن عدد المرضى والجرحى على قائمة الانتظار للسفر للعلاج بلغ 20 ألفا و719.