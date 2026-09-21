"هند رجب" تلاحق جنديًا إسرائيليًا يقضي عطلته في إيطاليا

مؤسسة "هند رجب" تقدم شكوى جنائية في إيطاليا ضد جندي إسرائيلي قالت إنه يقضي عطلته في توسكانا، واتهمته بالمشاركة في حصار مجمع الشفاء وتدميره وإحراق مسجد وتدمير مواقع مدنية في مدينة غزة.

أطفال فلسطينيون يتوجهون إلى مدارسهم بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس، 19 أيلول 2026 (Getty Images)

تقدمت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية، الإثنين، بشكوى جنائية في إيطاليا ضد جندي إسرائيلي يقضي عطلته في منطقة توسكانا، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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وقالت المؤسسة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إنها قدمت الشكوى ضد الجندي الإسرائيلي يوناتان شاليخ، مطالبة السلطات الإيطالية بفتح تحقيق فوري في دوره خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية التي نفذت في إطار حرب الإبادة على القطاع.

وبحسب المؤسسة، خدم شاليخ في سرية "تايكون" التابعة للواء "غفعاتي"، تحت قيادة اللواء المدرع 401، ويقضي حاليًا عطلته في منطقة توسكانا الإيطالية.

واتهمت "هند رجب" الجندي بالمشاركة في حصار مجمع الشفاء الطبي في حي الرمال بمدينة غزة وتدميره، خلال شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2024.

كما نسبت إليه المشاركة في إحراق مسجد الحاج حمدي حرز الله في حي النصر بمدينة غزة، وقالت إن صورًا التُقطت أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2023 تظهر عناصر من سريته "يبتسمون ويلتقطون صورًا لأنفسهم داخل المبنى المشتعل بينما كانت النيران تلتهمه".

وقالت المؤسسة إن المسجد "لم يكن مستخدمًا من قبل القوات الفلسطينية وقت تدميره، بل كان خاضعًا للسيطرة العسكرية الكاملة للقوات الإسرائيلية".

واعتبرت أن إحراقه "قد يشكل استهدافًا غير مشروع لمكان عبادة محمي، كما يندرج ضمن نمط موثق من الهجمات الممنهجة على المساجد وغيرها من المواقع الدينية في أنحاء قطاع غزة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني".

وتضمنت الشكوى، بحسب المؤسسة، اتهام الجندي الإسرائيلي كذلك بالمشاركة في تدمير ساحة فلسطين، التي تشكل مركزًا تجاريًا رئيسيًا في حي الرمال بمدينة غزة، بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليها في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وقالت "هند رجب" إنها سبق أن قدمت عدة شكاوى في إيطاليا بشأن شبهات بارتكاب جنود إسرائيليين جرائم حرب، لكنها اتهمت السلطات الإيطالية بعدم اتخاذ إجراءات بشأنها.

وأضافت: "مع ذلك لم تتخذ السلطات الإيطالية أي إجراء، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لالتزامات إيطاليا القانونية بالتحقيق بموجب اتفاقيات جنيف واتفاقية منع الإبادة الجماعية".

وتابعت: "من خلال السماح لأفراد يُشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني بقضاء عطلاتهم بحرية على أراضيها، تتقاعس إيطاليا عن أداء واجبها في إنفاذ القانون الدولي، وفي منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وطالبت المؤسسة السلطات الإيطالية بإجراء تحقيق فوري في سلوك الجندي الإسرائيلي والاتهامات الواردة في الشكوى.

وتأسست مؤسسة "هند رجب" في شباط/ فبراير 2024، وتتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرًا لها، وتنشط في ملاحقة مسؤولين وعسكريين إسرائيليين عبر إجراءات ودعاوى قضائية في عدد من دول العالم.

وتأتي الشكوى في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 174 ألفًا، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية في القطاع.