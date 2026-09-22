حماس تنفي خططًا لخطف جنود وتتهم إسرائيل بالتحضير لتصعيد عدوانها على غزة

حماس تنفي المزاعم الإسرائيلية بشأن التحضير لعمليات أو خطط لخطف جنود، واتهمت إسرائيل بالتحضير لعدوان يستهدف مقدرات مدنية وحكومية في غزة، داعية إلى تشكيل "لجنة التحقق" والضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار.

نازحون فلسطينيون بين خيام وأنقاض مبانٍ مدمرة في مدينة غزة (Getty Images)

نفت حركة حماس المزاعم الإسرائيلية بشأن التحضير لعمليات أو خطط لخطف جنود إسرائيليين، واتهمت إسرائيل بالتحضير لعدوان يشمل استهداف مقدرات مدنية وحكومية في قطاع غزة، داعية إلى الإسراع في تشكيل "لجنة التحقق" المتفق عليها للحد من استخدام الادعاءات الإسرائيلية ذريعة لمواصلة الهجمات.

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وقال مصدر قيادي في حماس لـ"التلفزيون العربي"، اليوم الثلاثاء/ إن الحركة "تنفي المزاعم الإسرائيلية عن التحضير لعمليات أو خطط لخطف جنود إسرائيليين"، مؤكدًا في الوقت نفسه التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بموجب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وأضاف المصدر أن "الاحتلال يحضّر لعدوان يشمل مهاجمة مقدرات مدنية وحكومية في قطاع غزة"، داعيًا الوسطاء إلى الضغط على إسرائيل ووقف انتهاكاتها للاتفاق.

وطالبت الحركة، بحسب المصدر، بالإسراع في تشكيل "لجنة التحقق" المتفق عليها، وقال إن ذلك من شأنه الحد من الادعاءات الإسرائيلية التي تستخدم لتبرير الهجمات والخروقات.

وأضاف المصدر: "نؤكد التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار ونطالب الوسطاء بالضغط على الاحتلال".

وجاء موقف حماس بعد ساعات من تهديد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتوسيع الهجمات على قطاع غزة في حال أسر جندي أو مواطن إسرائيلي.

وزعم كاتس، خلال مراسم إسرائيلية بمناسبة "يوم الغفران" اليهودي، وجود "نوايا ومعلومات" بشأن احتمال تنفيذ حماس عملية أسر، من دون أن يقدم تفاصيل أو أدلة علنية على هذه المزاعم.

وقال كاتس إنه في حال أسر جندي أو مواطن إسرائيلي "سيتم إخلاء مدينة غزة كلها جنوبًا من سكانها المليون"، مهددًا بالتعامل معها كما تعامل جيش الاحتلال مع رفح وبيت حانون.

وأضاف أن إسرائيل ستواصل، وفق تعبيره، استخدام سياسة "إخلاء السكان، وتدمير البنى التحتية، والسيطرة على الأرض".

كما شدد كاتس على أن إسرائيل لن تنسحب من مواقعها الحالية داخل قطاع غزة ما دامت حماس موجودة فيه، وربط أي تغيير في الانتشار الإسرائيلي بنزع سلاح الحركة وتدمير الأنفاق.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، مساء الإثنين، مهاجمة ما قال إنها بنية تحتية تابعة لحماس في غزة، بزعم الرد على انفجار عبوة ناسفة في منطقة "الخط الأصفر"، واعتبر ذلك "انتهاكًا لوقف النار".

وفي المقابل، قال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، إن "ادعاءات الاحتلال بخرق عناصر من حماس اتفاق وقف إطلاق النار هي باطلة ولا أساس لها، وتهدف لإيجاد تبريرات لانتهاكات الاحتلال وتصعيد عدوانه".

وأكد قاسم أن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، مقابل استمرار الخروقات الإسرائيلية.

ويأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، استشهاد 5 فلسطينيين، بينهم شهيد متأثر بإصابته، وإصابة 25 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب الوزارة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 عن استشهاد 1,399 فلسطينيًا وإصابة 4,863 آخرين.

وارتفعت بذلك حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 73 ألفًا و919 شهيدًا و174 ألفًا و977 مصابًا.

وفي السياق السياسي، دعا "مجلس السلام"، الثلاثاء، الأطراف إلى الالتزام بخريطة الطريق الخاصة بالمراحل التالية من وقف إطلاق النار والامتناع عن أي خطوات من شأنها تقويضه، فيما شدد على ضرورة ترجمة الدعم الدولي للخطة إلى التزامات عملية.

وكان المجلس قد قال إن خريطة الطريق المتفق عليها في 30 تموز/ يوليو الماضي بين المجلس والوسطاء وحركة حماس، تتضمن انتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وانتشار قوة استقرار دولية، ونزع السلاح، إلى جانب انسحاب إسرائيلي مرحلي وإعادة الإعمار.