"مجلس السلام" يعلن عن خطة تعاف لقطاع غزة بقيمة 2.5 مليار دولار

خطة لـ"مجلس السلام" بقيمة 2.45 مليار دولار لتعافي غزة خلال 6 أشهر عبر 66 مشروعا أمنيا وإغَاثيا، وسط تقديرات بـ71.4 مليارا للإعمار الشامل، فيما تعرقل المماطلة الإسرائيلية والعقبات السياسية استكمال التمويل وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

أعلن "مجلس السلام" الذي يقوده الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء عن خطة تعاف لقطاع غزة بقيمة 2,45 مليار دولار على امتداد ستة أشهر، وذلك خلال اجتماع ضم أعضاء المجلس والأطراف المعنية.

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ويضم المقترح 66 مشروعا، ويتضمن تقديرات للإنفاق على المساكن المؤقتة وإزالة الأنقاض وإصلاح ​المستشفيات وإنعاش الاقتصاد ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات.

وقبل ذلك ذكر ⁠تقرير لموقع "أكسيوس"، أن الخطة تقدر حجم الأضرار المادية في ​غزة بنحو 35,2 مليار دولار، وأن التعافي الكامل وإعادة الإعمار سيتطلبان ​قرابة 71,4 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

وتدعو الخطة أيضا إلى إصلاح المعابر الحدودية واستعادة البنية التحتية للكهرباء والمياه ونشر 25 ألف وحدة ​محمولة للطاقة الشمسية وردم الأنفاق الواقعة تحت المواقع اللازمة لمشاريع ​إعادة الإعمار ذات الأولوية بشكل دائم.

وكانت إدارة ترامب قد أبلغت الكونغرس في أواخر ‌⁠تموز/ يوليو، بأنها سترسل أكثر من 206 ملايين دولار لتمويل قوة مقترحة لحفظ السلام في غزة، في أول تمويل كبير لخطة أميركية متعثرة لإعادة إعمار القطاع الذي خلفت حرب الإبادة الإسرائيلية فيه دمارا ​واسعا.

وأنشأ ترامب "مجلس ​السلام" للإشراف على ⁠خطته الطموحة الرامية إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة.

لكن منذ الإعلان عن التوصل إلى اتفاق ​في أواخر تموز/ يوليو، تعثرت الجهود، في وقت تواصل إسرائيل التنصل ورفض تنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار الهش التي من شأنها السماح بالمضي قدما في الاتفاق.

وأضاف التقرير، أن "مجلس السلام" والحكومة ⁠الفلسطينية ​لم يضمنا بعد كامل المبلغ المحدد ​عند 2,45 مليار دولار، لكنهما واثقان من أن الدول المانحة ستزيد مساهماتها بمجرد ​تجاوز العقبات السياسية.