شهداء ومصابون في قصف يستهدف خيام النازحين بغزة

تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تسجيل قصف وإطلاق نار في مناطق عدة، تركزت بصورة خاصة في خانيونس ورفح ومخيم البريج، إلى جانب عمليات نسف لمبانٍ ومنشآت.

واصلت القوات الإسرائيلية، الأربعاء، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع دخول التهدئة يومها الـ349، وسط قصف مدفعي وإطلاق نار واستهداف لمناطق سكنية، بالتزامن مع عمليات نسف لمبان ومنشآت في مناطق متفرقة من القطاع ما أوقع شهداء ومصابون.

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وارتكبت القوات الإسرائيلية، فجر الأربعاء، 10 خروقات جديدة للاتفاق، تركز معظمها في جنوب القطاع، ولا سيما محافظة خانيونس، وأسفرت عن استشهاد نازح وإصابة آخرين جراء القصف وإطلاق النار.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، بالتزامن مع إطلاق نار من الدبابات والطيران المروحي، فيما استهدفت المروحيات الإسرائيلية المناطق الغربية لمدينة رفح، وأطلقت الآليات العسكرية النار باتجاه المناطق الشرقية لخانيونس.

وفي وسط القطاع، أطلقت طائرات "كواد كوبتر" الإسرائيلية النار بكثافة على منازل المواطنين في مخيم البريج، فيما استهدف الطيران المروحي المناطق الشرقية للمخيم بإطلاق النار.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة وسط شارع السكة شرقي حي الزيتون، شرق مدينة غزة، بينما أطلقت الآليات العسكرية النار باتجاه المناطق الشرقية لمشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي خانيونس، استهدف إطلاق نار كثيف من الدبابات المناطق الشرقية للمدينة، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف لمنازل ومنشآت المواطنين شمال شرقي المحافظة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، رغم سريان التهدئة والتفاهمات المتعلقة بالمرحلة الثانية منها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن في 31 تموز/يوليو 2026 التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من "خارطة الطريق" الخاصة بقطاع غزة، إلا أن القصف وإطلاق النار وعمليات النسف الإسرائيلية لا تزال تتواصل بصورة شبه يومية في مناطق مختلفة من القطاع.