"رئة واحدة": بيروت ودمشق تسعيان لشراكة اقتصادية عابرة للحدود

يتجه لبنان وسورية نحو تعزيز شراكتهما الاقتصادية؛ عبر الاستثمار وإعادة الإعمار والنقل والمرافئ، مع التركيز على إزالة عوائق التجارة، وتسهيل حركة البضائع ورؤوس الأموال، ويطرح الجانبان موقعهما الجغرافي المشترك بوابةً لربط البحر المتوسط بالأسواق العربية والتركية والأوروبية.

من المنتدى اللبناني السوري للاستثمار في بيروت، 24 أيلول/ سبتمبر 2026 (وكالة الأنباء السورية)

تبحث سورية ولبنان تحويل الجغرافيا المشتركة بينهما إلى بوابة اقتصادية نحو أسواق المنطقة وأوروبا؛ عبر تكامل يشمل الاستثمار وإعادة الإعمار والنقل والمرافئ وإزالة العوائق أمام حركة التجارة ورؤوس الأموال.

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وتصدرت هذه الرؤية المنتدى اللبناني-السوري للاستثمار، الذي انعقد في بيروت أمس الأربعاء برعاية الرئيس اللبناني، جوزاف عون، وبمشاركة وفد حكومي سوري واسع ونحو 400 من رجال الأعمال والمسؤولين من البلدين.

ويأتي المنتدى في وقت تتطلع فيه سورية إلى استعادة عافيتها الاقتصادية بعد سنوات الحرب، فيما يبحث لبنان عن مسارات لتحريك اقتصاده واستقطاب الاستثمارات.

كما ينعقد في مرحلة تشهد إعادة رسم للعلاقات بين بيروت ودمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، وسط توجه رسمي نحو الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من معالجة الملفات العالقة إلى الشراكات والاستثمارات والمشاريع المشتركة.

ولم تقتصر نقاشات المنتدى على التبادل التجاري، بل شملت الاستثمار وتمويل الاقتصاد وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة، إلى جانب النقل والمرافئ وسبل الوصول إلى الأسواق الإقليمية.

وترتبط سورية ولبنان بحدود برية تمتد نحو 375 كيلومترا، تضم 6 معابر، وتتكون من جبال وأودية وسهول، دون علامات أو إشارات في مناطق منها تدل على الحد الفاصل بين البلدين.

ومنذ استقلال البلدين عن الانتداب الفرنسي، ظل ترسيم الحدود ملفا عالقا بينهما، تنتج عنه من حين إلى آخر توترات دبلوماسية واشتباكات مسلحة، فضلا عن مشكلات التهريب عبر الحدود.

خريطة اقتصادية

ورأى وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، عامر البساط، أن أهمية المنتدى تكمن في أنه يأتي ضمن "فتح صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين، بالتزامن مع تحولات كبيرة تشهدها المنطقة.

وقال البساط إن العلاقة بين لبنان وسورية "لا تشبه أي علاقة بين أي دولتين أخريين"، بالنظر إلى الروابط الجغرافية والتاريخية والعائلية بينهما.

وأضاف أن التحولات الإقليمية، بما فيها الحروب والتغيرات في أنماط التجارة والحواجز الجمركية، "تغير خريطة المنطقة".

وأكد أن لبنان وسورية يمكنهما أن يشكلا جزءا أساسيا من خريطة جديدة تربط البحر المتوسط بالأسواق العربية؛ عبر مسارات برية تصل إلى تركيا والأردن والعراق ودول الخليج.

وبحسب البساط، فإن الاقتصادين اللبناني والسوري يكمل بعضهما بعضا، وليس المطلوب أن يتحولا إلى "اقتصادين متنافسين"، بل الاستفادة من عناصر التكامل بينهما، وربطها بالخريطة الاقتصادية الجديدة للمنطقة.

وأوضح أن المسار بدأ منذ أيار/ مايو الماضي على المستوى الحكومي، مع تشكيل لجنة وزارية عليا تبحث نحو 40 بروتوكولا واتفاقية، بينها اتفاقية اقتصادية.

وأضاف أن المنتدى ينقل هذا المسار إلى القطاع الخاص ويضعه في صلب العملية، باعتباره الطرف القادر على الاستثمار والتشبيك والاستفادة من الفرص المتاحة، فيما يتركز دور الحكومات على "تهيئة الأرضية" المناسبة أمام الاستثمارات.

بوابة النقل

ويحضر النقل بقوة في النقاش الاقتصادي بين البلدين، بوصفه أحد المفاتيح لتحويل الموقع الجغرافي المشترك إلى ميزة اقتصادية.

وقال وزير النقل السوري، يعرب بدر، إن مهمة المنتدى تتمثل في تعريف المستثمرين السوريين واللبنانيين بآفاق العمل المشترك، فيما يقع على عاتق الحكومتين توفير مستلزمات التعاون.

وأوضح أن ذلك يشمل البنى التحتية والطرق والنقل والتسهيلات الحدودية.

وأضاف بدر أن تسهيل انتقال الأشخاص والمركبات والبضائع والأموال والمعلومات بين البلدين يشكل، برأيه، شرطا أساسيا لتحقيق "التكامل الاقتصادي".

واعتبر أن هذا التكامل يمكن أن يصبح محركا للإنتاج وتحسين مستوى الرفاه.

وأشار إلى أن المنتدى يبحث مسائل النقل والمرافئ والاستثمار، وتجاوز العقبات التي تحول دون وصول لبنان وسورية إلى الأسواق الإقليمية.

عوائق التجارة

ومن الجانب اللبناني، ربط رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، محمد شقير، نجاح المرحلة الجديدة بقدرة الحكومتين على ترجمة التقارب السياسي إلى إجراءات عملية.

وقال إن مشاركة وفد سوري رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء تمثل رسالة إلى لبنان، حول اهتمام دمشق بتطوير العلاقات.

واعتبر أن القرار السياسي بفتح مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين قد اتُّخذ.

وأشار إلى وجود 42 اتفاقية قديمة يجري العمل على تعديلها، داعيا الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في إنجازها تمهيدا لإعادة توقيعها.

ورأى شقير أن الفرصة الاقتصادية لا تقوم على المنافسة بين الاقتصادين، بل على الشراكة.

وقال إن لدى اللبنانيين خبرات ووكالات وقدرات يمكن أن تساعد في مرحلة التعافي السوري، فيما يمكن للاقتصاد السوري أن يشكل مجالا مكملا للاقتصاد اللبناني.

وحدد شقير ثلاثة ملفات يرى ضرورة معالجتها بعد المنتدى؛ هي إلغاء الإذن المسبق بين البلدين، ومعالجة الفوارق في الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات، وضمان معاملة الشاحنات اللبنانية في سورية بالمثل مع الشاحنات السورية في لبنان.

استثمارات متبادلة

ولا ينظر منظّمو المنتدى إلى التعاون اللبناني-السوري باعتباره مسألة تجارية محدودة، بل يربطونه بمسار أوسع لإعادة تنشيط الاقتصادين وفتح المجال أمام المستثمرين.

وقال منظّم المنتدى ومُطلقه، أحمد هاشمية، إن سورية بدأت مرحلة تعافٍ، فيما يحتاج لبنان بدوره إلى التعافي بعد الحرب، مبيّنا أن الهدف هو أن يسير البلدان في هذا المسار بالتوازي.

وأوضح أن المنتدى يسعى إلى جمع الخبرات والشركات ورؤوس الأموال والحكومات؛ من أجل تبديد المخاوف لدى المستثمرين وتشجيع السوريين على الاستثمار في لبنان، واللبنانيين على الاستثمار في سورية.

وأشار هاشمية إلى أن الحكومة اللبنانية تعمل على مراجعة الاتفاقيات السابقة بين البلدين، تمهيدا لإعادة صياغتها بما يضمن حقوق المستثمرين من الجانبين.

واختصر هاشمية العلاقة الاقتصادية بين البلدين بالقول إن لبنان وسورية بمثابة "رئة واحدة"، وإن تعافي أحدهما يمكن أن يساعد الآخر، مستندا إلى ما يراه من تكامل في الخبرات والقدرات والفرص الاستثمارية.

طريق أوروبا

ويبرز الربط السككي الإقليمي ضمن المشاريع التي ينظر إليها الجانب اللبناني باعتبارها فرصة تتجاوز حدود البلدين، وقال هاشمية إن مشروع الربط السككي بين سورية وتركيا مهم بالنسبة إلى لبنان.

واعتبر أن وصول لبنان إلى سورية وربط الأخيرة بتركيا يمكن أن يفتح طريقا نحو الأسواق الأوروبية.

بدوره، رأى شقير أن استفادة لبنان من هذا المسار ستكون كبيرة.

وقال إن ربط لبنان بسورية ثم بتركيا يعني، وفق تعبيره، الوصول إلى أوروبا عبر شبكة نقل إقليمية أكثر تكاملا.

والإثنين، بحث وزير النقل السوري، يعرب بدر، ومدير النقل البري والبحري اللبناني، مازن بصبوص، تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين البلدين.

ونشرت وكالة الأنباء السورية في 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، بحث وفد من وزارة النقل والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية في لبنان إعادة تفعيل الربط السككي بين البلدين.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلن بدر ونظيره اللبناني، فايز رسامني، عقب مباحثات في دمشق، التوصل إلى تفاهمات لتطوير النقل والخدمات اللوجستية، وتشكيل فريق فني لمتابعة تنفيذها، ووضع خطط لمشاريع الربط السككي بين البلدين.