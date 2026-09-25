شهداء وجرحى في غارات طالت خيام النازحين في غزة

شهد قطاع غزة تصعيدا إسرائيليا طال مناطق متفرقة، وسط قصف وإطلاق نار استهدف خيام النازحين ومركبات ومناطق سكنية، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابة آخرين. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين جراء انفجار مسيّرة إسرائيلية في حادث عملياتي داخل القطاع.

ارتكبت القوات الإسرائيلية، الجمعة، خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة، شملت تفجير منازل ومبان واستهداف خيام للنازحين في مناطق متفرقة، بينها شرقي مدينة غزة وشمالي خانيونس، بالتزامن مع قصف وإطلاق نار في عدة مناطق من القطاع.

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وتأتي هذه الخروقات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الأول/أكتوبر 2025، رغم التفاهمات التي جرى التوصل إليها في تموز/يوليو 2026 بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من التهدئة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 31 يوليو 2026 التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق" الخاصة بقطاع غزة، إلا أن الخروقات الإسرائيلية للتهدئة تواصلت بصورة شبه يومية.

وفي تطور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل جنديين إسرائيليين جراء انفجار مسيرة إسرائيلية في حادث وصفه بأنه "عملياتي جوي" خلال المعارك في قطاع غزة، وذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وسط القطاع، أفاد الدفاع المدني بإصابة عدد من النازحين، فجر الجمعة، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة في منطقة السوارحة ببلدة الزوايدة. كما شنت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة بصاروخين على المنطقة، بالتزامن مع إطلاق الآليات الإسرائيلية نيراناً كثيفة شمالي وشمال شرقي مخيم البريج.

وفي مدينة غزة، أطلقت القوات الإسرائيلية النار بكثافة شمال غربي المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات مروحية شرقي المدينة.

أما في جنوب القطاع، فقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية مناطق جنوبي خان يونس، بينما أطلقت الآليات الإسرائيلية النار بكثافة في المناطق الجنوبية والشرقية للمدينة، بالتزامن مع تجدد إطلاق النار من الطيران المروحي شرقي خان يونس. كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل دخان وغاز شرقي بلدة القرارة شمالي المدينة.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وفق المعطيات الواردة من القطاع.