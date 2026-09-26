الحية: التقيت مع الأميركيين عدة مرات وأدعو عباس للقاء... وقف العدوان أولا ثم الوحدة الوطنية

تناولت المقابلة مع الحية على "التلفزيون العربي"، أبرز المستجدات على الساحة الفلسطينية والتطورات الإقليمية المرتبطة بالقضية الفلسطينية، بضمنها مستقبل اتفاق وقف النار في غزة وملف الانتخابات والعلاقات الداخلية وتفاصيل من اجتماعات الحركة مع واشنطن وتحركها للتوسط في نزاع اليمن.

بث "التلفزيون العربي"، مساء السبت، مقابلة خاصة مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، تناولت أبرز المستجدات على الساحة الفلسطينية والتطورات والإقليمية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

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وتطرق الحية خلال المقابلة إلى موقف قيادة حماس من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومستقبل الاتفاق في ظل الخروقات الإسرائيلية والخلافات بشأن الانتقال إلى مراحله التالية.

كما تحدث عن ملف الانتخابات الفلسطينية والعلاقات الداخلية، في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية نقاشات بشأن التحالفات الانتخابية وشكل المشاركة السياسية في المرحلة المقبلة.

وأكد الحية استعداده للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما كشف جانبا من تفاصيل اجتماعات قيادة حماس مع الأميركيين، ودور ممثل "مجلس السلام" في غزة نيكولاي ملادينوف، بالإضافة إلى تحرك الحركة بشأن الأوضاع في اليمن وعرضها الوساطة على المتنازعين.

وتأتي هذه المقابلة في وقت يبقى فيه مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة محور اتصالات إقليمية ودولية، وسط خلافات بشأن تنفيذ بنوده والانتقال إلى المرحلة التالية منه.

وكان الحية قد دعا عقب انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، إلى حوار وطني فلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وتوافقية، بينما تواصلت الاتصالات بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة في غزة، بما في ذلك قضايا إعادة الإعمار وإدارة القطاع.