غزة: 262 صحفيًا استشهدوا و433 أصيبوا منذ بدء الحرب

32 أسرة من عائلات الصحفيين الذين استشهدوا أُبيدت، فيما تعرض 53 منزلاً لصحفيين للتدمير الكلي أو الجزئي.

استشهد 262 صحفيًا وإعلاميًا وأصيب أكثر من 433 آخرين جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما لا يزال 23 صحفيًا رهن الاعتقال وثلاثة في عداد المفقودين.

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جاءت هذه الحصيلة في بيان أصدره المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، الذي يصادف 26 أيلول/ سبتمبر من كل عام.

وبحسب البيان، فإن من بين الصحفيين والإعلاميين الذين استشهدوا 26 صحفية وإعلامية، فيما أشار المكتب كذلك إلى استشهاد 28 ناشطًا إعلاميًا مؤثرًا.

وأضاف أن أكثر من 433 صحفيًا وإعلاميًا أصيبوا بجروح متفاوتة، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية 50 صحفيًا خلال الحرب، لا يزال 23 منهم رهن الاعتقال، إضافة إلى ثلاثة صحفيين قال المكتب إنهم لا يزالون في عداد المفقودين.

وأشار البيان إلى أن 32 أسرة من عائلات الصحفيين الذين استشهدوا أُبيدت، فيما تعرض 53 منزلاً لصحفيين للتدمير الكلي أو الجزئي.

أضرار واسعة بالمؤسسات الإعلامية

وعلى صعيد المؤسسات الإعلامية، قال المكتب إن الحرب أسفرت عن تدمير أو تضرر 12 مقرًا لصحف ومجلات ورقية، و23 صحيفة إلكترونية، و11 إذاعة محلية، و16 قناة تلفزيونية وفضائية، إلى جانب 27 مطبعة وخمس مؤسسات نقابية ومهنية وحقوقية تُعنى بحرية الصحافة.

وقدّر المكتب الخسائر الأولية التي لحقت بالقطاع الإعلامي في غزة بأكثر من 800 مليون دولار، مشيرًا إلى أن 143 مؤسسة إعلامية لا تزال تعمل في القطاع رغم تدمير أو تضرر مقراتها.

ووصف المكتب ما تعرض له الصحفيون والمؤسسات الإعلامية خلال الحرب بأنه حملة استهداف "واسعة وممنهجة"، ودعا الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى التحرك لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، وفتح تحقيقات في استهدافهم ومحاسبة المسؤولين عنه.

ويصادف 26 أيلول/ سبتمبر اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، الذي أقره الاتحاد الدولي للصحفيين عام 1996، في أعقاب أحداث "هبة النفق".