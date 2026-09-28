غارات وقصف ونسف منازل واستهداف للنازحين بغزة

تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تجدد القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة، ما أسفر عن إصابة نازح واستهداف مناطق سكنية ومواقع تؤوي مهجرين.

واصلت قوات الجيش الإسرائيلي، الإثنين، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، لليوم الـ354 على التوالي، عبر إطلاق النار والقصف المدفعي واستهداف مناطق سكنية وخيام للنازحين، إلى جانب عمليات نسف للمنازل في مناطق متفرقة من القطاع.

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وفي أحدث الخروقات، أصيب نازح برصاصة في الرأس جراء إطلاق نار إسرائيلي استهدف مخيم جباليا للاجئين شمالي القطاع. كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار باتجاه ساحل مدينة خانيونس جنوبي غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات في مناطق شمال القطاع.

وامتد إطلاق النار الإسرائيلي إلى مناطق عدة، إذ استهدفت الدبابات محيط مخيمي المغازي وجباليا، والمناطق الواقعة جنوبي خانيونس، إضافة إلى مواصي رفح جنوبا، والمناطق الشمالية الشرقية لمدينة غزة والمنطقة الغربية من بيت لاهيا.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة غزة وحي التفاح، فيما تعرض شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع لإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وتأتي هذه الخروقات رغم استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والتفاهمات المرتبطة بتنفيذ المرحلة الثانية من التهدئة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في 31 تموز/يوليو 2026 التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق" الخاصة بقطاع غزة، إلا أن العمليات العسكرية والخروقات الإسرائيلية استمرت في مناطق مختلفة من القطاع.