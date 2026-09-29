تحذير من كارثة إنسانية في غزة مع اقتراب الشتاء

بعد عام على اتفاق وقف إطلاق النار، تتواصل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وسط خروقات إسرائيلية واسعة، فيما يحذر المكتب الإعلامي الحكومي من تداعيات خطيرة مع اقتراب الشتاء، في ظل أوضاع صعبة يعيشها النازحون وتراجع دخول المساعدات وحركة المسافرين والمرضى.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 5,147 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال عامه الأول، أسفرت عن استشهاد 1,421 فلسطينيا وإصابة 4,983 آخرين، إلى جانب اعتقال 198 مواطنا.

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وقال المكتب، في بيان، إن هذه الخروقات تعكس، بحسب وصفه، عدم الالتزام بالاتفاق ومواصلة الإجراءات التي فاقمت الأزمة الإنسانية في القطاع، محملا إسرائيل المسؤولية عن تدهور الأوضاع واستهداف القطاعات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، إلى جانب استمرار القيود على إدخال الاحتياجات الأساسية.

وأوضح أن عدد الشاحنات التي سمح بدخولها إلى القطاع بلغ 72,826 شاحنة من أصل 210,600 شاحنة كان يفترض دخولها، بنسبة التزام تقل عن 35%.

كما لم يسمح سوى لـ13,785 مسافرا بالمغادرة من أصل 35 ألفا، بنسبة بلغت نحو 39%.

وحذر المكتب من تفاقم الأوضاع الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرا إلى أن أكثر من مليون ونصف المليون نازح يعيشون في نحو 270 ألف خيمة، بينها 162 ألف خيمة متهالكة، في ظل استمرار الحاجة إلى المأوى والمستلزمات الأساسية.

وأضاف أن آلاف الفلسطينيين يقيمون في منازل متصدعة تفتقر إلى مقومات السلامة، محذرا من وجود أكثر من 255 مبنى مهددا بالانهيار في أي وقت، بما ينذر بسقوط ضحايا جدد، واستذكر في هذا السياق انهيار "بناية السعادة" في مدينة غزة.

وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي بالضغط من أجل فتح معابر القطاع بشكل كامل، والسماح للمرضى والجرحى بالسفر لتلقي العلاج، وضمان إدخال الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية، بما فيها المستلزمات الشتوية، إلى جانب وقف ما وصفها بسياسة التجويع والتعطيش.

وتأتي هذه المعطيات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والتفاهمات المعلنة في تموز/يوليو 2026 بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة.

وبحسب المكتب الإعلامي، تتواصل الخروقات لليوم الـ355 على التوالي منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية، فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 31 تموز/يوليو 2026 التوصل إلى "اتفاق جديد" للبدء بالمرحلة الثانية من "خارطة الطريق" الخاصة بقطاع غزة، دون أن تتوقف الخروقات في مناطق مختلفة من القطاع.