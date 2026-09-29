شهداء وجرحى في دير البلح واغتيال قائد لواء شمال غزة

تواصل التصعيد في قطاع غزة رغم سريان التهدئة، مع سقوط ضحايا جراء القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة، بالتزامن مع عمليات عسكرية طالت منازل ومواقع مدنية ومناطق تؤوي نازحين.

استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء ونازحون، الثلاثاء، جراء غارات جوية وإطلاق نار وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع عمليات نسف وتدمير طالت منازل ومنشآت مدنية، في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

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وفي مدينة غزة، استشهد عز الدين البيك، المعروف بـ"أبو حمزة عشماوي"، قائد لواء شمال قطاع غزة في كتائب القسام، إثر غارة إسرائيلية استهدفت فجرا شقة سكنية في حي النصر غربي المدينة. وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، بينهم أطفال، في القصف الذي طال الشقة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات خلال ساعات الفجر الأولى في منطقة شارع النصر، استهدفت إحداها شقة سكنية عند مفترق اللبابيدي غربي المدينة.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أن القوات الإسرائيلية قتلت قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس.

وفي وسط القطاع، أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية، إثر إطلاق نار استهدف المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح. كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية نسف واسعة شرقي المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال المناطق الشرقية منها.

وفي شمال القطاع، استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية لبلدة بيت لاهيا، فيما أطلقت القوات قنابل إنارة في أجواء منطقة الجواني بالبلدة.

وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، التي تشمل إطلاق النار من الآليات والدبابات، والغارات الجوية، وعمليات نسف المنازل والمنشآت المدنية، إلى جانب استهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء في مناطق مختلفة من القطاع.

وتتواصل هذه الخروقات رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والتفاهمات المعلنة في تموز/يوليو 2026 بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وبحسب النص، تدخل الخروقات الإسرائيلية للاتفاق يومها الـ355، فيما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في 31 تموز/يوليو 2026 التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق" الخاصة بقطاع غزة.