قصف وإطلاق نار وغارات تستهدف النازحين في قطاع غزة

تجددت الخروقات الإسرائيلية للتهدئة في قطاع غزة، الخميس، مع استمرار العمليات العسكرية في عدة مناطق، ما يعكس هشاشة وقف إطلاق النار رغم التفاهمات المعلنة بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب.

ارتكبت القوات الإسرائيلية، الخميس، خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تخللها قصف مدفعي وجوي وإطلاق نار، تركزت في مدينة غزة ومناطق وسط القطاع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأطلقت آليات عسكرية إسرائيلية النار باتجاه المناطق الجنوبية لمدينة خانيونس، فيما أطلقت مروحية من طراز "أباتشي" النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع تنفيذ الطيران الحربي المسير غارتين على الأقل على المنطقة ذاتها.

وفي وسط القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لقرية المصدر، كما استهدفت مناطق عدة شمال مخيم البريج للاجئين بقصف مدفعي.

ونفذت القوات الإسرائيلية غارات جوية وقصفا مدفعيا، إلى جانب إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وشنت الطائرات الإسرائيلية أربع غارات على منازل سكنية غير مأهولة قرب "الخط الأصفر"، في محيط دوار السنافور شرقي حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

واستهدفت الغارات منازل تعود لعائلات أبو طارق البطش، وأبو داود البطش، والزهارنة، والسويسي.

وتأتي هذه الخروقات فيما تواصل إسرائيل، لليوم الـ357، خرق اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، خلافًا لتفاهمات شرم الشيخ المعلنة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وخارطة الطريق الخاصة بالقطاع التي أُعلنت في يوليو/تموز 2026.

كما تتعارض الخروقات مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى "اتفاق جديد" يمهّد للانتقال إلى المرحلة الثانية من خارطة الطريق الخاصة بقطاع غزة.