مصابون بقصف على مناطق متفرقة في قطاع غزة

أُصيب أهال بغارات إسرائيلية جديدة على غزة اليوم، غداة إعلان الصحة ارتفاع ضحايا الخروقات إلى 1,439 شهيدا و5,052 جريحا، ليرتفع الإجمالي التراكمي للحرب إلى 74,040 شهيدا و175,168 مصابا وسط انهيار المنظومة الصحية.

أُصيب عدد من أهالي غزة، جرّاء قصف وغارات شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع، الجمعة.

وقالت وزارة الصحة في غزة في آخر بيان لها، إن عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 ارتفع إلى 1,439 شهيدا، إضافة إلى 5,052 إصابة، فيما انتشلت طواقم الإنقاذ والدفاع المدني جثامين 834 شهيدا من تحت الأنقاض والركام خلال الفترة نفسها.

وبذلك ارتفعت الحصيلة التراكمية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 74,040 شهيدا و175,168 إصابة، وسط استمرار الضغط على المستشفيات والمنظومة الصحية في مختلف أنحاء القطاع.

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