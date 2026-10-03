تصاعد الهجمات: 8 شهداء في غزة بغارات وعمليات نسف متواصلة

استشهد 5 أشخاص وأصيب آخرون، فجر السبت، بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غربي مدينة غزة، لترتفع حصيلة الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع منذ الجمعة إلى 8 شهداء.

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وتحدثت تقارير محلية عن سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال وطالت مناطق غربي مدينة غزة، فيما نفذت عمليات نسف لمنازل ومبان في حي التفاح شرقي المدينة.

وفي التفاصيل، في وسط القطاع، أصيب فلسطيني إثر إطلاق مسيرة إسرائيلية النار باتجاه الأهالي في شارع العشرين شرقي مخيم النصيرات، فيما قصفت المدفعية الأحياء الشرقية لمدينة خانيونس، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال النار بكثافة في منطقة القرارة شمال شرقي المدينة.

وكان 3 فلسطينيين قد استشهدوا وأصيب آخرون، الجمعة، جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع.

واستُشهد شخصان وأُصيب آخرون جراء غارتين شنتهما مسيرتان إسرائيليتان؛ استهدفت الأولى منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما استهدفت الثانية محيط ملعب فلسطين وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية كذلك بشهيد آخر، وإصابة، بقصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للأهالي قرب مفترق أنصار جنوب غربي مدينة غزة.

كما وأصيب عدد آخر من الأهالي، بينهم طفلة وسيدة مسنة، بإطلاق الاحتلال النار باتجاه شارع 5 بمنطقة المواصي ومحيط مدينة حمد السكنية شمال غربي خانيونس جنوبي القطاع، كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار تجاه ساحل المدينة.

وزارة الصحة في غزة، في آخر بيان لها، أفادت بأن عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 ارتفع إلى 1,439 شهيدًا، إضافة إلى 5,052 إصابة، فيما انتشلت طواقم الإنقاذ والدفاع المدني جثامين 834 شهيدًا من تحت الأنقاض والركام خلال الفترة نفسها.

وبذلك ارتفعت الحصيلة التراكمية لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 74,040 شهيدًا و175,168 إصابة، وسط استمرار الضغط على المستشفيات والمنظومة الصحية في مختلف أنحاء القطاع.

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