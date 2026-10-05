غارات وقصف ونسف منازل واستهداف للنازحين بغزة

تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة، وسط تصعيد ميداني شمل مناطق عدة من شمال القطاع إلى جنوبه، مع استمرار القصف وإطلاق النار وعمليات تدمير المباني والمنشآت، ما يزيد من معاناة النازحين ويقوض الهدنة الهشة.

ارتكبت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، 13 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الموقع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي نص على إنهاء الحرب وإدخال المساعدات إلى القطاع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتواصل القوات الإسرائيلية خرق الهدنة لليوم الـ361 على التوالي، فيما رفعت حصيلة خروقاتها خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 25 خرقا، أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة عشرات النازحين.

وتأتي هذه الخروقات رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من خارطة الطريق الخاصة بقطاع غزة، في وقت تتواصل فيه الغارات والقصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وفي جنوب القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، فيما أطلقت الدبابات نيرانها بكثافة في منطقة أبو العجين جنوب شرقي دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار شرقي حي الزيتون شرق مدينة غزة.

كما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار شرق بلدة القرارة شمال شرقي خانيونس، فيما جددت الدبابات قصفها وإطلاق النار شرق المدينة، بعد تعرض المنطقة لقصف مكثف.

وفي وسط القطاع، استهدفت الدبابات الإسرائيلية منازل الفلسطينيين بإطلاق نار مباشر ومكثف في مخيمي البريج والنصيرات للاجئين.

وأطلقت مروحيات "الأباتشي" النار باتجاه المناطق الشرقية لمخيم البريج، بينما فجرت القوات الإسرائيلية روبوتا مفخخا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ونسفت ما تبقى من منازل سكنية في المناطق الشرقية للمدينة.

كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف لمنشآت فلسطينية في المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج، فيما قصفت المدفعية مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي السياق ذاته، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه ساحل مدينة غزة، في خرق جديد للهدنة المتواصلة في القطاع.