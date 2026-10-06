شهداء وجرحى في قصف وإطلاق نار على مناطق عدة بغزة

يتواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وسط اتساع نطاق الاستهداف ليشمل مناطق سكنية ومواقع تؤوي نازحين، ما يفاقم الخسائر البشرية ويزيد من هشاشة الهدنة.

استشهد عدد من النازحين وأصيب آخرون، الثلاثاء، جراء قصف وغارات وإطلاق نار نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة بقطاع غزة، واستهدفت بشكل خاص مراكز الإيواء وخيام النازحين.

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وتواصل القوات الإسرائيلية، منذ فجر الثلاثاء، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، من خلال المزيد من الانتهاكات للهدنة الموقعة بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وأفادت مصادر طبية ومحلية باستشهاد فلسطينيين اثنين على الأقل وإصابة آخرين، جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مدينة غزة.

وقال مصدر في مجمع الشفاء الطبي إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على المدينة، فيما أفادت مصادر محلية وطبية باستشهاد نازح وإصابة آخر في غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب منتزه البلدية وسط مدينة غزة.

وأضافت المصادر أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا جراء استهداف دراجة هوائية في شارع الوحدة غرب المدينة، فيما أصيب فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية، أحدهما في حي الكرامة شمال غربي مدينة غزة، والآخر جراء إطلاق نار من آليات عسكرية في منطقة بئر 19 جنوب مواصي خانيونس، جنوبي القطاع.

وفي خانيونس، أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته جراء قصف إسرائيلي استهدف المدينة، الاثنين.

وفي اليوم الـ362 لاتفاق وقف إطلاق النار، ارتكبت القوات الإسرائيلية 14 خرقا جديدا، شملت إطلاق نار من الطيران المروحي والحربي والمسيّر، بالتزامن مع قصف مدفعي ونسف منازل ومنشآت سكنية ومدنية في مناطق مختلفة من القطاع.

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق الشرقية من مدينة غزة، بالتزامن مع استمرار عمليات نسف ما تبقى من منازل في محيط مفترق الشجاعية والمناطق الشرقية من حي التفاح.

كما تعرضت المناطق الشرقية من مخيم المغازي للاجئين، وسط القطاع، لإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية، فيما واصلت القوات الإسرائيلية نسف منشآت ومنازل سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، إلى جانب ما تبقى من منازل في محيط مفترق الشجاعية.

وفي جنوب القطاع، استهدف إطلاق نار مكثف من الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية خيام النازحين في منطقتي المسلخ والمقابر، جنوب مدينة خانيونس، إضافة إلى المناطق الشرقية للمدينة. كما استهدف الطيران المروحي الإسرائيلي خيام النازحين في المناطق الشرقية لخانيونس بإطلاق نار.

وفي شمال القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من مخيم جباليا، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات استهدف المنطقة ذاتها.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بكثافة في المناطق الشمالية من القطاع، فيما توغلت آليات عسكرية في محيط تلة الريس، قرب جسر وادي غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

وشن الطيران الحربي المسيّر الإسرائيلي غارة واحدة على الأقل استهدفت خيمة في منطقة مواصي خانيونس، جنوب القطاع.