أكثر من 20 ألف طالب شهيد في غزة والضفة منذ 7 أكتوبر

تعكس حصيلة الخسائر البشرية واستهداف المدارس والجامعات حجم التداعيات التي خلّفتها الحرب على قطاع التعليم، فيما تتواصل محاولات الحفاظ على العملية التعليمية رغم تدمير المنشآت وعرقلة وصول الطلبة والمعلمين إلى مؤسساتهم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، الأربعاء، أن حصيلة الشهداء من الطلبة في قطاع غزة، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تجاوزت 19,189 طالبا وطالبة في المدارس، و1,386 طالبا وطالبة في الجامعات.

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وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته تحت شعار "ثلاث سنوات بعد الإبادة.. التعليم إرادة لن تتكسر"، أن 28,586 طالبا وطالبة في المدارس و3,082 في الجامعات أصيبوا بجروح متفاوتة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وفي الضفة الغربية، استشهد 134 طالبا وطالبة في المدارس و39 في الجامعات، فيما أصيب 871 طالبا مدرسيا و283 طالبا جامعيا، واعتقل 416 طالبا من المدارس و481 من الجامعات.

وفي صفوف العاملين في قطاع التعليم، أفادت الوزارة باستشهاد 805 من الكوادر المدرسية و246 من المحاضرين والعاملين في الجامعات في قطاع غزة، إضافة إلى إصابة 3,298 من العاملين في المدارس و1,493 من العاملين في الجامعات.

أما في الضفة الغربية، فقد استشهد 7 من كوادر المدارس وأصيب 26 آخرون، فيما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 176 معلما وموظفا مدرسيا، إلى جانب 21 من العاملين في الجامعات.

تدمير المؤسسات التعليمية

وبشأن استهداف المؤسسات التعليمية في قطاع غزة، قالت الوزارة إن قوات الاحتلال دمرت كليا أكثر من 179 مدرسة حكومية، وقصفت ودمرت أكثر من 105 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إلى جانب التدمير الكلي لأكثر من 63 مبنى جامعيًا.

وفي مواجهة هذا الواقع، أكدت الوزارة استمرار العملية التعليمية، مشيرة إلى افتتاح 700 نقطة تعليمية وتعلمية في مختلف مناطق القطاع، وإنشاء 12 مدرسة افتراضية لخدمة طلبة غزة داخل فلسطين وخارجها.

وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال استهداف المؤسسات التعليمية، إذ أصدرت أمرا نهائيا بهدم مدرسة "جنبا" في مسافر يطا جنوب الخليل.

كما أغلقت قوات الاحتلال أربع مدارس في البلدة القديمة بالخليل لعدة أيام، وهي: ياسر عمرو، والفيحاء، وقرطبة، والإبراهيمية، فيما امتنعت عن منح تصاريح للمعلمين العاملين في المدارس الخاصة بمدينة القدس المحتلة، ما أعاق وصولهم إلى أماكن عملهم.

وأشارت الوزارة إلى استمرار اقتحام الجامعات الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال، وكان أحدثها اقتحام جامعة بيرزيت، في إطار ما وصفته باستمرار استهداف العملية التعليمية ومؤسساتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.