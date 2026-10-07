أكثر من 258 ألف أسرة نازحة في مراكز الإيواء

تكشف الحصيلة الاجتماعية للحرب عن أزمة ممتدة تتجاوز آثارها المباشرة، مع اتساع الاحتياجات المرتبطة بالرعاية والحماية والدعم النفسي وإعادة التأهيل، ما يضع بناء منظومة حماية اجتماعية مستدامة أمام تحديات كبيرة خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة أن عدد الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما خلال ثلاثة أعوام من الحرب على القطاع بلغ 71,846 طفلا، محذرة من تزايد مخاطر الفقر والتسرب من التعليم والاستغلال والإهمال التي تواجه هذه الفئة.

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وقالت الوزارة، في بيان صدر الأربعاء، لمناسبة الذكرى الثالثة لبدء الحرب، إن القطاع يواجه كارثة إنسانية واجتماعية عميقة خلفت آثارا واسعة على الأطفال والأرامل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الفقيرة.

وأوضحت أن عدد الأرامل بلغ 64,413 امرأة، فيما ارتفع عدد الأسر التي تعيلها نساء إلى نحو 86 ألف أسرة، في ظل تدهور الظروف المعيشية والاقتصادية.

وأضافت أن عدد كبار السن بلغ 118,876 شخصا، ويواجهون صعوبات في الحصول على الأدوية والرعاية الصحية والمأوى، بينما بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة 16,963 شخصا، إلى جانب آلاف المصابين وحالات البتر الذين يحتاجون إلى خدمات التأهيل والأطراف الصناعية.

وفي ما يتعلق بالنزوح، أفادت الوزارة بأن 258,927 أسرة نازحة تقيم في 2,090 مركز إيواء، فيما واجه أكثر من 1.2 مليون شخص مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي، وسجلت 530 ألف أسرة على منظومة الإغاثة الوطنية.

وأكدت الوزارة أن حجم الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية يتطلب الانتقال من الاستجابة الإغاثية المؤقتة إلى منظومة حماية اجتماعية مستدامة، تشمل الدعم النقدي والغذاء والرعاية الصحية والتعليم والتأهيل والدعم النفسي.

ودعت المجتمع الدولي إلى العمل على وقف الحرب وفتح المعابر، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية ومستلزمات الإيواء، إلى جانب توفير تمويل مستدام للأيتام والأسر التي فقدت معيلها.

وشددت على ضرورة وضع خطة عاجلة للتعافي الاجتماعي وإعادة بناء شبكات الأمان والحماية الاجتماعية في قطاع غزة، بما يضمن الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للفئات الأكثر تضررًا من الحرب.