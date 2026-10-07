شهداء وجرحى في قصف استهدف النازحين بغزة

تأتي هذه الخروقات في ظل استمرار الغموض بشأن مسار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وسط بقاء القطاع تحت ضغط العمليات العسكرية رغم التفاهمات المعلنة لإنهاء الحرب.

شهد قطاع غزة، الأربعاء، سلسلة جديدة من الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، مع دخول الحرب يومها الـ363، وسط قصف وإطلاق نار وعمليات نسف وتوغل استهدفت مناطق متفرقة شمال القطاع ووسطه وجنوبه.

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وأفادت مصادر محلية بوقوع شهداء وإصابات في صفوف النازحين، بينهم أطفال وعنصر في الدفاع المدني، فيما أُصيب عنصر آخر أثناء توجهه لإجلاء مصابين من محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

وسجلت فجر الأربعاء 13 خرقا جديدا للهدنة، تخللتها غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف وعمليات نسف وتوغل، إلى جانب استهداف مناطق سكنية وخيام للنازحين.

وفي شمال القطاع، أُصيب شخصان جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف مجموعة من النازحين قرب البوابة الشمالية لمستشفى كمال عدوان، فيما استهدفت غارة بطائرة مسيّرة محيط مدارس أبو حسين في جباليا.

وفي جنوب القطاع، أُصيبت طفلة برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة مواصي خانيونس، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الدبابات والآليات العسكرية شرقي المدينة، واستهداف خيام النازحين في المنطقة.

كما تعرضت المناطق الجنوبية لخانيونس لإطلاق نار من الطيران الحربي، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه خيام النازحين في مواصي رفح.

أما وسط القطاع، فنفذت القوات الإسرائيلية عملية نسف جنوب شرقي دير البلح، بالتزامن مع توغل بري وإطلاق نار من الآليات العسكرية في المنطقة، بينما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية لقرية المصدر.

وفي مدينة غزة، فجرت القوات الإسرائيلية روبوتا مفخخا محملا بأطنان من المتفجرات لتدمير ما تبقى من منازل المواطنين شرقي المدينة، بالتزامن مع عمليات نسف أخرى في المناطق الشرقية. كما نسفت قوات الاحتلال مباني ومنشآت في شمال شرقي خان يونس.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلاف بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خارطة الطريق الخاصة بوقف الحرب في قطاع غزة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في 31 تموز/ يوليو 2026 التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في تنفيذ المرحلة الثانية، بينما تواصل القوات الإسرائيلية عمليات القصف وإطلاق النار في مناطق مختلفة من القطاع.