شهيدة ومصابون في قصف خيام النازحين ونسف منازل بغزة

تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة، في وقت يفترض أن تمهّد التهدئة لتثبيت وقف الحرب والانتقال إلى مرحلة جديدة، بينما يبقى القطاع تحت وطأة القصف والتدمير رغم الاتفاقات المعلنة.

شهد قطاع غزة، الخميس، خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، أسفرت عن شهداء وإصابات، بينهم نساء وأطفال، فيما تخللها قصف مدفعي وإطلاق نار وعمليات نسف لمنازل ومنشآت مدنية، إلى جانب توغلات وإطلاق نار كثيف استهدف مناطق سكنية وخيام النازحين.

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تواصل قوات الجيش الإسرائيلي لليوم الـ364 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، الموقّع بوساطة عربية وأميركية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وفي شمال غرب مدينة غزة، استشهدت نازحة وأصيب آخرون في محيط محطة الخزندار، إثر قصف مدفعي استهدف منزلًا خلف الملعب الأولمبي.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج للاجئين وسط القطاع، بالتزامن مع قصف استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار بكثافة باتجاه المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خانيونس، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليتي نسف واسعتين شمال شرقي المدينة، في إطار استمرار عمليات الهدم والتدمير التي تطال منشآت مدنية فلسطينية في مناطق مختلفة من القطاع.

وتأتي هذه الخروقات في ظل استمرار إسرائيل في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، خلافًا لما تنص عليه "خارطة الطريق" الخاصة بالمرحلة الثانية من وقف الحرب وإنهائها، والتي وافقت عليها الفصائل الفلسطينية، فيما رفضتها الحكومة الإسرائيلية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في 31 تموز/يوليو 2026 التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من خارطة الطريق الخاصة بقطاع غزة، إلا أن القصف الإسرائيلي وإطلاق النار والاعتداءات تواصلت في مناطق متفرقة من القطاع.